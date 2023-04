André Popelier (90) uit Ardooie is terecht

Politie en parket waren drie dagen op zoek naar André Popelier uit Ardooie. De 90-jarige man verliet op 14 april om 12 uur zijn woning in Ardooie en werd nog gezien op de E42 in Doornik. Intussen is de man wel teruggevonden in een ziekenhuis in Rijsel. Daar laten ze weten dat hij het goed stelt.

Op vrijdag 14 april omstreeks 12 uur verliet de 90-jarige André Popelier zijn woning in de Veldkaaistraat in Ardooie. Op 15 april om 8 uur werd hij nog opgemerkt in zijn voertuig op de E42 in Doornik, richting Frankrijk. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem.

Intussen is de man wel teruggevonden. Hij lag in een ziekenhuis in Rijsel en daar laten ze weten dat hij het goed stelt.