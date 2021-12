Verlichtervelde-route vanuit Site Vancoillie

De bewoners van de Site Vancoillie ‘trakteren’ Lichtervelde in deze donkere tijden andermaal op een lichtjestocht, een bewegwijzerde kerstwandeling, zeg maar.

Een initiatief dat binnen deze voorziening van Tordale vorig jaar voor het eerst werd genomen en een succes werd. “In zoverre zelfs dat er vraag was naar een tweede editie”, vertelt opvoedster Hilde Plets. “Wandelen is zowat het enige wat we tegenwoordig buiten het domein kunnen doen. En onderweg de kerstverlichting bewonderen. We stippelden voor onze bewoners een parcours uit en dachten: misschien moeten we het meteen ook maar bewegwijzeren, zodat niet alleen onze bewoners, maar tegelijk ook alle Lichterveldenaars ervan kunnen genieten.”

De ‘Verlichtervelde’-route is exact 5 km lang, ideaal dus voor gezinnen met kinderen of mensen die na een drukke werkdag in eigen dorp nog even de benen willen strekken. De pijltjes hangen er van tweede kerstdag tot en met 2 januari.

Starten kan aan de Site Vancoillie, bij de parking van Action (kant Tweelindenstraat). Het parcours kun je ook downloaden via www.tordale.be. “Het zou leuk zijn mochten mensen die langs het parcours wonen nog voor extra lichtjes of kaarsen zorgen”, aldus collega Flo Tanghe. “We hopen met dit initiatief ook weer wat meer passanten op de Site Vancoillie te krijgen. Er worden ’s avonds ook warme dranken aangeboden.” (KDS)