Verkiezing United Spurs Awards in Kortrijk is alweer groot succes: dit zijn de laureaten

In een sfeervolle evenementenhal Depart werden vrijdagavond de United Spurs Awards bekendgemaakt in aanwezigheid van sporters, supporters, sponsors en familie. Er waren vijf categorieën. Volleyballer Stijn D’Hulst kreeg de award voor International Spur of the year. De award voor Spur of the year ging naar basketbalclub House of Talents Spurs. Sporza-presentator Ruben Van Gucht leidde de verkiezing in goede banen.

United Spurs is een overkoepelende organisatie, ontstaan onder impuls van stad Kortrijk, om de werking van negen topsportclubs te professionaliseren naar een hoger niveau, met respect voor de eigenheid van elke club. “Hiermee willen we Kortrijk op de kaart zetten als de sportstad van België”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport.

De tweede editie van deze United Spurs Awards werd vlot en vakkundig aaneen gepraat door Ruben Van Gucht, presentator bij Sporza. “Naast de stemmen van de vakjury, de Sportraad Kortrijk en de clubvoorzitters, bepaalden meer dan 4.000 publieksstemmen, goed voor 20 procent van de stemmen, wie de winnaars waren in de verschillende categorieën”, aldus Van Gucht.

Wie kreeg welke award?

International Spur of the year: Stijn D’Hulst

De winnaar van de International Spur of the year Award voor een internationale sportprestatie door iemand met een Kortrijkse link, was voor Stijn D’Hulst, volleyballer bij Knack Roeselare. Hij behaalde 31,8 procent van de stemmen en haalde het van Axana Depypere (Muay Thai kickboks), Arthur De Sloover (hockey) en Lore Bruggeman (skateboarden).

Op zijn 19de werd Stijn D’Hulst professioneel volleyballer bij Knack Roeselare. Hij brak internationaal door bij SWD Powervolleys Düren en Civitanova, waar hij de landstitel, beker en Champions League won. In 2020 keerde Stijn terug naar Knack Roeselare. De vernieuwde samenwerking resulteerde in twee landstitels en eindzeges in de Beker van België. Ook won hij met Knack Roeselare de Supercup en was hij finalist in de CEV Cup in 2023. Ook in de nationale ploeg is hij al vele jaren de draaischijf. Met de triple landskampioen, bekerwinnaar en winnaar Supercup en daarbovenop een finaleplaats in de CEV-cup mag Stijn gerust spreken van een grand cru jaar 2023 voor hemzelf en zijn club Knack Roeselare. “Alle wedstrijden zijn belangrijk. Het is/was een beetje een onrustig seizoen, maar we blijven doordoen”, zegt Stijn.

Spur of the year: House of Talents Spurs

De Spur of the year Award voor de sportprestatie van het jaar in de Kortrijkse sportwereld, was voor basketbalclub House of Talents Spurs. Zij haalden het van Semi Tlili (atletiek), Mattéo De Ridder (triatlon), Maaike Ryngaert (triatlon) en Marke-Webis (volleybal). Basketbalclub House of Talents Spurs kende de afgelopen jaren een steile opmars. Het onderstreepte met prestaties de intentie en ambitie om klaar te zijn voor het grote avontuur: de terugkeer naar ’s lands hoogste afdeling. “De sportieve resultaten van afgelopen seizoen wettigden deze ambitie en waren top. Dit leidde tot winst in de Beker Van Vlaanderen 2022-2023 en de kampioenstitel in de TDM1 2022-2023. Hierdoor kan Kortrijk na enkele decennia opnieuw pronken met een mannelijke basketploeg in de hoogste afdeling van het land. Toch wel een bijzondere prestatie”, duidt Van Gucht.

Social Spur of the year: Brotherhood

De Social Spur of the year Award, voor sociaal/bindend initiatief met sport als middel, was voor Brotherhood Basketbal. Zij haalden het van vzw Himilo, Aalbeke Sport en Red Side KV Kortrijk Younited. Brotherhood Basketbal organiseert de BHB Summer League, een eigen basketbalcompetitie en sportkampen. De vereniging biedt elke jongere de kans zijn skills te tonen aan de wereld. BHB maakt basket mogelijk in Kortrijk en omstreken voor jongeren die thuis weinig mogelijkheden krijgen. Elke jongere ongeacht nationaliteit, politieke of religieuze achtergrond, basketbalervaring of -niveau, of woonplaats is welkom bij de wekelijkse werking. Daarin zijn vooral jongeren tussen de 14 tot en met 28 jaar actief. Bij BHB bestaan er geen verplichtingen. Inschrijven hoeft niet en iedereen mag vrij langskomen wanneer het past.

G-spur of the year: Remi Delrue

G-spur of the year Award, G-sport, G-team of G-sportinitiatief van het jaar, ging naar Remi Delrue. Hij haalde het met 41 procent van Lander Declerck (kayak), KFC Marke (G-voetbal), Kortrijk Balti Spurs (volleybal-netbal) en de Watertrappers (zwemmen).

Remi Delrue is competitiezwemmer bij KZK Spurs. Hij heeft een verkort been en is daarom G-sporter. Hij traint echter met de valide zwemmers van KZK Spurs. Hij heeft het Belgisch jeugdrecord op de 100 meter vrije slag en 200 meter vlinderslag. Remi is opgenomen in het paralympische topsportproject met als doel de Paralympische Spelen van 2028. Ook Parijs 2024 behoort tot de mogelijkheden als hij de limiet kan halen. Remi nam deel aan belangrijke wedstrijden: de Vlaamse Kampioenschappen, het Belgisch Kampioenschap valide en paralympisch, een buitenlandse wedstrijd in Eindhoven en de World Para Citi Swimming France wereldbeker in Limoges. In die laatste wedstrijd behaalde hij de 3de plaats op de 100 meter vrije slag. KZK Spurs. “KZK Spurs is een warme club die openstaat voor G-sport.”

Spurs Lifetime Achievement: Kristof D’Haene en Brecht Guillemyn

De laatse award, de Spurs Lifetime Achievement Award, was weggelegd voor ex-voetballer Kristof D’Haene en ex-basketter Brecht Guillemyn. In deze categorie werden uitzonderlijk twee winnaars aangeduid. Beide sporters waren jarenlang als kapitein het boegbeeld van hun ploeg en nog steeds zetten ze zich professioneel in voor hun club.

Kristof D’Haene was linkerflankverdediger of -middenvelder. Van 2010 tot 2023 speelde hij in de Belgische eerste klasse achtereenvolgens vijf seizoenen voor Cercle Brugge en acht seizoenen voor KV Kortrijk. Op 12 januari 2023 maakte D’Haene met een filmpje op de sociale media van KV Kortrijk bekend dat hij na het einde van het seizoen zou stoppen met voetballen. “Na acht seizoenen bij Kortrijk viel deze harde beslissing omwille van mijn aanhoudende heupblessure Ik ben nu wel dicht bij het voetbal als assistent-coach bij KVK, maar mis het om zelf te voetballen”, vertelt Kristof. Op 23 april 2023 scoorde hij in zijn afscheidsmatch tegen Union Sint-Gillis.

Brecht Guillemyn speelde basketbal in de jeugd van BC Kortrijk Sport en was tot aan zijn vertrek actief in eerste landelijke. In 2005 ging hij spelen voor tweedeklasser Power Wevelgem. Hij keerde daarna terug naar BC Kortrijk Sport. In 2009 maakte hij de overstap naar de Antwerp Giants waar hij in het seizoen 2009/10 en 2010/11 uitkwam in de hoogste klasse. In 2011 maakte hij de overstap naar derdeklasser KBBC Oostkamp waar hij twee jaar speelde. Van 2013 tot 2021 speelde hij acht seizoenen voor Basket Waregem in de tweede klasse. Met Waregem wist hij tweemaal de titel te winnen in de tweede klasse. In 2021 maakte hij de overstap naar de Kortrijk Spurs die ook uitkwamen in de tweede klasse. In het seizoen 2022/23 speelde hij kampioen in de tweede klasse, aan het einde van het seizoen stopte Guillemyn als speler-kapitein. Hij stapte over naar een rol als sportief technisch directeur bij de club van zijn hart. “De United Spurs Awards zijn op korte tijd uitgegroeid tot hét event van de Kortrijkse sportwereld waar iedereen samen in stijl het sportieve jaar afsluit. We hebben een heel mooie editie achter de rug waarbij iedereen aanwezig was, sporters, fans en sponsors.”

Proficiat aan de winnaars”, besluit Wouter Allijns, schepen van Sport. De avond werd afgesloten met een optreden van ThreeThird en een afterparty.