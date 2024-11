Verhuisden de Chiromeisjes in Staden onder zachte dwang? “Ze hadden maar één uitweg”

De Chiromeisjes verlieten half september hun heem en namen hun intrek in een nieuwbouw op de terreinen van de Chirojongens. Volgens een anonieme bron die dicht bij de Chiro staat gebeurde die verhuis evenwel niet spontaan, maar werd Jochimee, de vzw die instaat voor het beheer van de sites van zowel de jongens als de meisjes, voor voldongen feiten gesteld. Een zaak die door een oud-lid van Jochimee bevestigd wordt. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) spreekt dat formeel tegen.

De saga rond de lokalen van meisjeschiro ’t Piegoetje start in 2012. “De toenmalige leidingploeg had samen met Jochimee concrete plannen om hun lokalen uit te breiden”, vertelt onze anonieme bron. “De plannen waren al heel concreet: de nodige centen waren gespaard, er was geweten wie de nieuwe lokalen zou bouwen en de fundamenten waren al gegoten. Eigenlijk was enkel nog de goedkeuring van de lokale overheid nodig om de werken te kunnen starten. Met het nieuwe bestuur dat na de verkiezingen van 2012 aan de macht kwam, veranderde alles. Het nieuwe bestuur en de burgemeester waren al vlug onduidelijk en verspreidden tegenstrijdige berichten over de toekomst van de locatie van de meisjes. Er werden plots grootse plannen gesmeed op het domein rond de Chiromeisjes, bouwen werd hen ontmoedigd. Er werd gesproken over onveiligheid voor de kinderen in de toekomst waardoor ze eigenlijk maar één uitweg meer hadden: verhuizen. De erfpacht liep pas in 2027 af, maar toch besliste de vzw dat de minst slechte oplossing uitwijken was naar de terreinen van de Chirojongens. Het bestuur wist dat ze geen goede beurt zouden maken als geweten zou zijn dat ze de Chiromeisjes hun lokalen en terrein zouden afnemen. Dus vanaf het moment dat Jochimee de beslissing had genomen om te verhuizen, verspreidde het bestuur dat niet zij, maar de Chiromeisjes zelf beslist hadden om hun terreinen te verlaten.”

Bouwplannen

Een toenmalig lid van vzw Jochimee bevestigt het verhaal. “Er waren inderdaad bouwplannen”, vertelt het voormalig Jochimeebestuurslid dat er tot in 2016 actief was. “Er was zelfs al een plateau gegoten, terwijl er ook al opknappingswerken aan het leidinglokaal gebeurd waren. Toen we de geruchten hoorden over de mogelijke plannen op en rond de site van de Chiromeisjes, werd contact opgenomen met toenmalig OCMW-voorzitter Marnick Hoorelbeke. We hadden de gronden waarop de Chiromeisjes huisden immers in erfpacht van het OCMW. Marnick zei toen dat we ons geen zorgen hoefden te maken en dat er aan de terreinen van de Chiromeisjes niet geraakt zou worden. En paar maanden later kregen we evenwel telefoon van burgemeester Vanderjeugd die ons wou spreken over een omgevingsplan voor de site. Tijdens dat gesprek bleek dat de meisjes er op termijn weg zouden moeten.”

Ophef in de pers

Burgemeester Francesco Vanderjeugd ontkent ondertussen formeel dat er zachte dwang gemoeid was bij de verhuis van ’t Piegoetje. “Dat blijkt ook duidelijk uit een brief die Jochimee op 25 juni 2017 aan Chiroleden, leiders, leidsters, oud-leiders en oud-leidsters bezorgde”, stelt Vanderjeugd.

De burgemeester bezorgde ons de brief. “Een tweetal jaar geleden was er ophef in de pers”, klinkt het in de brief. “Mogelijk moesten de lokalen van de Chiromeisjes en de Gemeenteschool in de nabije toekomst plaats ruimen voor serviceflats. Enige verduidelijking drong zich op. Vandaag krijgen we de garantie van het gemeentebestuur dat de Chiromeisjes in hun lokalen kunnen blijven en dat ook de Gemeenteschool blijft waar ze is. Toch kiezen we voor een verhuis. Met het oog op de toekomst hebben we alle pro’s en contra’s eens op een rijtje gezet. De erfpacht van de Chiromeisjes loopt nog tot 2027, maar tegen die tijd zal de omgeving een complete metamorfose ondergaan hebben. Het nieuwe AC/DC moet tegen eind 2018 gebruiksklaar zijn en ook de weide achter de lokalen wordt heraangelegd en voor publiek toegankelijk. De vzw en beide leidingploegen hebben uiteindelijk gekozen voor een alternatief dat voor een langere periode zekerheid biedt. We kiezen voor één gemeenschappelijke locatie op de site van de Chirojongens.”