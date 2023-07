Verhuis luchtmachtbasis Koksijde naar Oostende opnieuw uitgesteld

De geplande verhuis van de luchtmachtbasis Koksijde naar Oostende loopt vertraging op en is nu gepland voor 2026. Dat meldt Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD), die minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) hierover ondervroeg. De realisatietermijn van de verhuis wordt zo opnieuw met enkele jaren uitgesteld. De basis van Koksijde verwierf in België eeuwige roem met de alombekende Seakings. De Seakings werden ondertussen vervangen door vier NH-90’s die zowel maritieme opdrachten als reddingstaken uitvoeren.

In april 2019 al werd officieel bekendgemaakt dat de Search & Rescue-activiteiten van de luchtmachtbasis in Koksijde zouden verhuizen naar de luchthaven in Oostende. Toen werd nog aangehaald dat dit tegen eind 2023 zou gebeuren. Die datum werd nadien uitgesteld naar 2024, om nu opnieuw bijgesteld te worden naar 2026.

“Tegen 2026 moeten de Search & Rescue-activiteiten verhuisd zijn naar de luchthaven in Oostende. Het dossier om de overheidsopdracht voor de werken op te starten zal binnenkort aan de Ministerraad voorgelegd worden. De gunning is vervolgens voorzien in de zomer van 2024. Pas nadien kan men een ontwerp voor de nieuwe basis uitwerken en met de bouw starten. De voltooiing van het project wordt verwacht in 2026, waarna het verhuisproces kan beginnen”, laat Pillen weten op basis van zijn van de Minister ontvangen informatie.

Oefenplatform in Koksijde

De NH90’s gaan niet volledig verdwijnen uit het Koksijdse luchtruim, een oefenplatform op de site zou behouden blijven. Defensie voorziet overigens volgend jaar in de aankoop van vier nieuwe helikopters die meer specifiek geschikt zijn voor reddingstaken, de NH-90’s kunnen dan vooral gebruikt worden voor de maritieme taken waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen zijn.

Kamerlid Jasper Pillen informeerde bij de Minister van Defensie eveneens naar de toekomstplannen voor de terreinen van de luchtmachtbasis in Koksijde. “De effectieve verkoop van de militaire vliegbasis in Koksijde kan pas plaatsvinden na de verhuis naar Oostende. De waarde van de gehele site wordt door de FOD Financiën geschat op 53 miljoen euro”, liet de Minister weten aan Kamerlid Pillen.