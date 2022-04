Verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in grondwater op site oude brandweerkazerne in Veurne

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren op de site van de oude brandweerkazerne in de Oude Vestingstraat in Veurne. Daar werd op een van de zeven meetpunten een verhoogde PFAS-waarde vastgesteld in het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen om blootstelling te vermijden.

Dit onderzoek sluit aan bij de beslissing van de Vlaamse Regering (juni 2021) om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek PFAS-gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van de oude brandweerkazerne. Op basis van de meetresultaten is verder bodemonderzoek vereist waarbij de verontreiniging verder in kaart wordt gebracht en er wordt nagegaan of die verontreiniging een risico inhoudt voor mens en milieu.

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling enkel en alleen bij gebruik van putwater voor menselijke consumptie. OVAM gaf eerder al toestemming om de parking verder te exploiteren, want het betreden van de parking houdt geen gevaar in.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft uit voorzorg de volgende concrete adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken: – In een zone van 100m rond de site – te rekenen vanaf de perceelsgrens: voor kinderen tot 12 jaar, personen met een verzwakte immuniteit en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven, is het aan te raden om geen eieren van eigen kippen te eten en om zelf-geteelde groenten of fruit altijd goed te wassen en af te wisselen met voldoende gevarieerde producten uit de handel. De algemene bevolking krijgt het advies om maximaal 1 ei per week van eigen kippen te eten. – Op de site en in een zone van 500m rond de site – met middelpunt peilbuis P5 luidt het advies om putwater niet als drinkwater te gebruiken (ook niet voor thee, koffie of ijsblokjes of om mee te koken). Putwater gebruikt men dan best niet om een zwembad te vullen en om de moestuin water te geven. Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals de auto wassen, het toilet doorspoelen, de oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt is het beter om hiervoor regenwater in plaats van grondwater te gebruiken. – Voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones: gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg hiervoor de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd. Voor alle aansluitbare putwatergebruikers geldt: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Geen gevaar

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Blootstelling aan PFAS heeft niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen.”

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Pascal Sticker, Veurnse schepen van Leefmilieu: “We vragen aan de bewoners om rekening te houden met adviezen van het Agentschap van Zorg en Gezondheid. Het is belangrijk dat deze zones voldoende in kaart werden gebracht, zodat er in het kader van verder wetenschappelijk onderzoek rond PFAS telkenmale als dit nodig mocht blijken adequaat kan gereageerd worden. We geven nog mee dat het gebruik van de parking geen gevaar met zich meebrengt.” (MVQ)