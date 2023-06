‘Vergeten Spoor’ brengt treinverhaal naar Lijssenthoek

Het bezoekerscentrum bij Lijssenthoek Military Cemetery krijgt in 2024 een ondergrondse ruimte met een treinmaquette van zes meter lang. Een klank- en lichtgebeuren brengt het spoorverhaal in en rond Poperinge tot leven. Westtoer en Toerisme Vlaanderen kenden subsidies toe in het kader van WO I-themajaar ‘Het landschap getuigt’.

“Naast het bezoekerscentrum komt een half ingegraven presentatieruimte met een historisch stationsdiorama. De maquette was in 2014 al eens te zien tijdens de expo ‘Groote Beweging’ in de Gasthuiskapel. Poperinge geeft het prachtige diorama een permanente plaats op Lijssenthoek, als centraal deel in een immersieve belevingsruimte. Op de wanden, plafond en vloer van de ruimte worden beelden geprojecteerd, intussen hoor je een soundscape. Bezoekers worden zo volledig ondergedompeld in het treingebeuren in oorlogstijd. Dit mooie dossier moet een nieuwe boost geven aan Lijssenthoek”, zegt Toerismeschepen Klaas Verbeke (CD&V).

Centraal punt tijdens WOI

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Poperinge dooraderd met spoorlijnen, in totaal meer dan 160 km. Het treinverhaal is onlosmakelijk met Lijssenthoek Military Cemetery verbonden. Tot op vandaag markeert het landschap de voormalige spoorlijn. Vanop de parking van het bezoekerscentrum is de Frans-Vlaanderenweg duidelijk zichtbaar. Waar nu auto’s rijden, was vroeger het spoor. Op Lijssenthoek hield de trein halt. Meer dan 300.000 gewonde soldaten werden naar evacuatiehospitaal Remy Siding gebracht. 3 procent van hen haalde het niet en vond een laatste rustplaats op Lijssenthoek, de op een na grootste Britse militaire begraafplaats in Europa.

Het station van Poperinge was in WO I een centraal punt in de medische evacuatie van het front richting Frankrijk. Soldaten en goederen, maar ook gewonden, zieken en vluchtelingen passeerden Poperinge.

Waarheidsgetrouw

Het diorama toont het spoorgebeuren in en rond Poperinge tijdens de Eerste Wereldoorlog. Verschillende verhalen komen samen in een setting. Het diorama is niet vast te pinnen op een bepaalde datum of locatie, maar toont waarheidsgetrouwe taferelen.

“Het dossier wordt begroot op 309.000 euro, waarvoor we 182.000 euro subsidie krijgen. Architect Vandewynckel uit Poperinge werd aangesteld voor het nieuwe gebouw, GrafiekGroep zorgt voor de scenografie. Modelspoorclub MSC Pacific zet het stationsdiorama helemaal op punt voor het naar Lijssenthoek verhuist. De werken aan de ruimte starten dit najaar, de opening is gepland in juni 2024”, aldus nog schepen Klaas Verbeke.