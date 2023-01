Zwevezele kijkt uit naar prinsenverkiezing en carnavalsgekte

Nog eventjes wachten en Zwevezele viert opnieuw carnaval. De Orde van de Bolhoed stelt vol trots hun 53ste editie voor. Voor de echte carnavalsgekte losbarst, zijn er eerst de prinsenverkiezing met twee kandidaten die aan elkaar gewaagd zijn.

“Carnaval boven alles en dit jaar vieren wij uitbundig carnaval en dit na een vervelende coronastilte”, vertelt Tom Gryspeert van de Orde van de Bolhoed. “De feesten kennen een start op zaterdag 11 februari met een verkiezingsfuif. We kennen twee teams, het rode en het blauwe kamp. Frietje 1 en Levecq 1 doen er alles aan om verkozen te worden tot Prins. De verkiezing tot Prins Carnaval is telkens een topper en dit jaar wordt het zeker niet anders.”

Rood of blauw?

Frietje 1 met Olivier Verbecke (24) en roosje Tessa Van Damme (31) nemen het op tegen Levecq 1 met Lorenzo Levecq (24) en roosje Emilia Denoo (23). Frietje 1 gaat voor het rode kamp en Levecq 1 gaat voor het blauwe kamp.

“Ik toonde al langer interesse om mij kandidaat te stellen voor deelname aan Prins Carnaval”, vertelt Frietje 1. “Mijn ouders runden geruime tijd frituur De Wissel in Zwevezele, en sinds kort is de frituur overgelaten. Zolang mijn ouders de frituur openhielden mocht ik niet deelnemen aan de verkiezingsgekte. Het moment is aangebroken en Frietje 1 gaat voor een spannende strijd en dit samen met mijn roosje Tessa.”

Levecq 1 vult aan: “Voor mij is mijn deelname eerder een droom die werkelijkheid wordt. In het verleden hielp ik vaak mee met campagne voeren bij andere prinskandidaten en dat viel volledig in mijn smaak. Daarnaast is het voor mij en mijn roosje Emilia een drijfveer om na de coronaperiode carnaval opnieuw tot leven te brengen. Het wordt een dubbel feest, en de blauwe kleur zal binnenkort de straten van het carnavalsdorp mooi inkleuren.”

Carnaval zal knallen

Op zaterdag 18 februari is er kindercarnaval in de namiddag en dit op een nieuwe locatie in sporthal De Zwaluw. ’s Avonds is er de carnavaleske en verklede kroegentocht waaraan er meer dan duizend mensen deelnemen. Aansluitend is er het Krokusbal ingericht door de KLJ Zwevezele. Op zondag 19 februari trekt de stoet door de straten. “We zijn aan de 53ste editie toe en de inschrijving tot deelname aan de stoet lopen heel vlot binnen”, weet voorzitter van de Orde Geert Styl. “Na de coronastop is het een grote opgave om alles weer op de juiste rails te krijgen. Ik heb wel de indruk dat de mensen uitkijken naar de carnavalsfeesten. De knaldrang, zoals ze dit tegenwoordig noemen, is nu al voelbaar. Dus, het zal knallen!”

Het volledig programma en leuke weetjes kan je terugvinden op de Facebookpagina Carnaval Zwevezele of via www.carnavalzwevezele.be.