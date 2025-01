Zwem Academie leert jong en oud mooi crawlen: “Correct zwemmen én plezier beleven”

In zwembad Sportoase Duinenwater heeft de vzw Zwem Academie een onderkomen waar ze kinderen vanaf 7 jaar heel bewust aanvaarden. “Omdat ze dan sowieso al kunnen zwemmen. Ze zijn veilig. Dat is het belangrijkste. Wij zetten dan de kers op de taart door hen een mooie crawl aan te leren.”

De Zwem Academie vzw (ZWEM) verzorgde destijds zwemlessen voor volwassenen in openluchtzwembad De Raan in Heist. Huidig voorzitter David De Wandel was er acht jaar hoofdredder en heeft daar aan den lijve ervaren hoe enthousiast het publiek er was om te zwemmen en te leren zwemmen. “Een jaar later, bij de voorstelling van het Sportoase Duinenwater zwembad, stonden wij op de eerste rij. Dit werd de prachtige thuisbasis van onze club”, vertelt hij. “We hebben toen ook bekeken of we een kweekvijver konden zijn voor het competitiezwemmen. Dit hebben we niet gedaan. Bij de opstart van onze vereniging hadden we een soort van marktanalyse gedaan. Met BZK in Brugge en MEGA in Maldegem waren er al clubs die dit binnen een straal van twintig kilometer konden aanbieden. Wij hebben ondertussen al leden met heel veel talent naar die clubs doorgeschoven.”

Begeleiding

De Zwem Academie heeft als missie zwemsport aan te moedigen en dit in hoofdzaak op het grondgebied Knokke-Heist. Om dit doel te bereiken, voorzien ze in professionele begeleiding op alle niveaus, van beginneling tot geoefend zwemmer. “Wij beschikken over een enorm potentieel, om recreatief zwemmen aan te bieden. Ook heel veel volwassenen die crawl willen aanleren, in functie van triatlon of om het zwemmen in zee te beoefenen. Leden van bij ons laten wij bijvoorbeeld ook naar de plaatselijke triatlonvereniging doorstromen.”

Er zijn bij ZWEM heel veel jongeren die na het typische schoolzwemmen of het aanleren van de basis zwemstijl vrije slag kunnen aanleren, waarmee ze veilig het water in kunnen, maar ook kunnen genieten van het zwemmen. “Als je vlot crawl kan doen, gaat alles veel gemakkelijker. Je overbrugt de afstanden veel gemakkelijker, verbruikt minder energie. Dat is zalig”, vindt de voorzitter.

“Als je vlot crawl kan doen, gaat alles veel gemakkelijker”

De Zwem Academie biedt ‘start to crawl’ aan. Er zijn instaplessen. Permanent is er ook een kwaliteitsvolle zwemschool waar de vrije slag wordt volmaakt, en de andere drie zwemstijlen, school, rug en vlinder, aan bod komen. Alsook het onder water zwemmen, starten en keren. Zowel voor kinderen als volwassenen. “Of zoals een heel ambitieuze recreatieve of een competitieclub het zou doen. Met daarbij vooral het technisch correct zwemmen en het plezier beleven. Wij werken met jaarinschrijvingen. Zij die bij ons komen, kunnen uiteraard al zwemmen en krijgen een heel gedetailleerde seizoensplanning waarin staat wat ze allemaal aanleren. Zij het zonder enige druk op die kinderen te leggen.”

De Zwem Academie is niet enkel een toffe zwemclub, maar vooral ook een academie waar elk lid vanaf ongeveer 7 jaar de juiste opleiding krijgt. “Als club voelen we ons in zwembad Sportoase goed thuis. Zij hebben een eigen zwemschool. Dat betekent dat zij alle voorbereidende werk doen. Watergewenning, het initiële leren zwemmen en overleven nemen zij voor hun rekening en dan stromen via een goede wisselwerking heel wat kinderen naar ons door”, aldus de voorzitter.

Uniek aanbod

De laatste jaren, na corona, kent de Zwem Academie zowel bij de jeugd als de volwassenen een groei van tussen 30 en 50 procent. “Tachtig procent van onze leden komt uit Knokke-Heist. De anderen komen van verder omdat ons aanbod vrij uniek is. Onze troef blijft de kwaliteit die we aanbieden. We voorzien vier volwassenen per baan. Bij de jeugd is dat voor elke baan één lesgever en maximum acht tot tien zwemmers. We willen de kwaliteit absoluut bewaken door een hoger ratio van het aantal lesgevers voor het aantal zwemmers. Daar proberen we echt wel een verschil in te maken. Al onze lesgevers zijn overigens gediplomeerd.”

Zwem Academie Knokke-Heist Ontstaan: zomer 2012. Ledenaantal: op jaarbasis is dat tussen 100 en 150, begeleid door een vaste ploeg van een zestal lesgevers, met daarnaast evenveel invallers of zij die zich voor een kortere periode engageren. Dagelijks bestuur: David De Wandel (voorzitter), zijn echtgenote Annelies Gheldof (secretaris) en jeugdsportcoördinator en master L.O Gert Voss. Locatie: zwembad Sportoase Duinenwater, naast Lakeside in Knokke-Heist. Activiteit: op maandagavond, woensdagmorgen, -namiddag en –avond en zondagvoormiddag. Voor de volwassenen is er een aanbod van 20 tot 22 uur, met een bijzonder lesmoment op woensdag van 10 tot 11 uur, wat populair is bij de 60-plussers en zij die zich binnen hun sector kunnen vrijmaken. De kinderen zwemmen die dag in de namiddag en op zondagvoormiddag. In november organiseert de Zwem Academie een eigen zwemfeest. (ACR) Info: www.zwemacademie.be

info@zwemacademie.be