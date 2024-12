Zonta houdt actie tegen geweld tegen vrouwen

De damesserviceclub Zonta heeft zaterdagvoormiddag op de Burg actie gevoerd tegen geweld tegen meisjes en vrouwen.

Ze spraken heel wat passanten aan. Het aantal meldingen van geweld tegen vrouwen is op de hulplijn 1712 met 79 procent toegenomen. Ze werden al 170 maal gecontacteerd per maand. Met hun actie lieten ze ook al eerder het Brugse stadhuis en nog tal van andere gebouwen in de randgemeenten oranje kleuren om de actie in de kijker te zetten. Ze willen met de actie ook de hulplijn en de Zorgcentra na Seksueel Geweld promoten, want die zijn nog te weinig gekend. Daar kunnen slachtoffers van geweld de nodige ondersteuning krijgen. (SR)