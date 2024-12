Yorne Delanghe wint E-bike met bingo Jeugdbrandweer

Yorne Delanghe uit Oostduinkerke won de hoofdprijs tijdens de eerste editie van de bingoavond van de Jeugdbrandweer Westkust.

Hij mocht onlangs zijn elektrische tweewieler ter waarde van 3.100 euro in ontvangst nemen bij fietshandel Velolo uit Lo, die de E-bike schonk. Jeugdbrandweer Westkust overkoepelt de gemeenten Lo-Reninge, Alveringem, De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, Veurne en Nieuwpoort. “We organiseerden op 2 november voor het eerst een bingoavond”, zegt Ben Ballieu van Jeugdbrandweer Westkust. “Het was een succes, want we waren volledig uitverkocht. Yorne was de gelukkige winnaar van de hoofdprijs. In een spannende finale strandden ze met twee op een gedeelde eerste plaats. Bij lottrekking kwam Yorne uiteindelijk als winnaar uit de bus. Namens de jeugdbrandweer een grote dank aan Velolo voor het schenken van de hoofdprijs. Volgend jaar op 8 november organiseren we een tweede editie van de bingoavond.” Op de foto staan zien we Ben Ballieu (bestuurslid jeugdbrandweer), Mathias Polley (bestuurslid jeugdbrandweer), Yorne Delanghe en zijn vriendin, Vital Stockx (Velolo), Marijn Vervaecke (bestuurslid jeugdbrandweer), Hans Philips (freelance lesgever bij de jeugdbrandweer) en Christof Naessens (Velolo). (foto KVCL)