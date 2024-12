WTC X-Treem kerstwandeling brengt 850 euro op voor het goede doel

De derde kerstwandeling die fietsclub WTC X-Treem Menen organiseerde op 7 december mag een succes genoemd worden.

Bestuurslid Thierry Werbrouck en zijn vrouw, Josiane Broutin, tuurden nochtans argwanend naar de donkere hemel die dag, maar het bittere weer hield toch een 100-tal wandelaars niet tegen om de zes en elf kilometer tochten uit te lopen. Start en aankomst waren opnieuw bij Firma Tank-Service en iedereen kon genieten van soep, koffie en lekkere pannenkoeken. De opbrengst ging opnieuw richting een goed doel en dit jaar was dit Welzijnsschakel Grenslicht Menen, een organisatie waar mensen over de grenzen van armoede heen samen activiteiten organiseren. Een mooie cheque van 850 euro was de kers op de taart van deze jaarlijkse kerstwandeling. (NVM)