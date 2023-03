WTC Tielt Sportief is aan 50ste seizoen begonnen

Tielt Sportief is aan z’n 50ste seizoen begonnen.

Voor de eerste rit werd er verzameld aan Watewy om daarna met alle groepen naar hoofdsponsor Bouwservice Van Hulle te trekken. Speciale aandacht was er voor duivel-doet-al Willy Vanderschaeghe die ongeveer 40 jaar voorzitter van de club was en net geen 50 jaar in het bestuur heeft gezeten. Hij was er vanaf het begin (november 1973) bij en geeft er nu de brui aan. Met Jacob Verkiest heeft de fietsclub wel een nieuw, jong bestuurslid. Extra service dit jaar: wie kledij (broek of trui) beschadigt tijdens groepsuitstappen, krijgt die gratis vervangen.