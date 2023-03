WTC Sportwereld start nieuw seizoen met zegening door Jos Desmeth

WTC Sportwereld werd door wijlen Roger Saelens in het jaar 1988 opgericht. Het bestuur bestaat vandaag uit voorzitter Yannick Vandierendonck, secretaris Georges Vandekerckhove en de leden Eric Bocquez en Freddy Marchand. De wielertoeristenclub fiets twee keer per week: op zondag met vertrek om 9 uur op de markt en op dinsdagmorgen vertrekken de sportievelingen om 9 uur bij Freddy Marchand in de Goedeboterstraat. Zondag 5 maart stond na de jaarlijkse zegening door Jos Desmeth de eerste rit al op het programma. Er is een mogelijkheid in twee groepen te rijden: voor de snelste fietsers is dat een parcours van 60 kilometer; wie het wat trager wil doen, kiest voor de 45 kilometer. Jaarlijks staat ook een daguitstap van zo’n 90 kilometer op de agenda. Op het einde van het fietsjaar wordt de kampioen gekroond: dat is diegene met de meeste ritten en de meeste kilometers achter zijn naam. Nieuwe leden kunnen zich melden bij secretaris Georges Vandekerckhove via vandekerckhove.george@gmail.com. (foto LIN)