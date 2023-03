WTC Olympia Sijsele viert koninklijke titelén haar kampioenen van 2022

WTC Olympia Sijsele heeft reden om te feesten: de bekende wielerclub is vijftig jaar jong. Daarvoor mocht het bestuur al enkele maanden geleden de titel ‘koninklijk’ ontvangen van provinciegouverneur Carl Decaluwé. Nu is die mijlpaal in de clubgeschiedenis ook gevierd met alle leden en het stadsbestuur.

In De Vrede in Moerkerke vond een druk bijgewoonde receptie plaats. Voorzitter Willy Van Hulle schetste de rijke geschiedenis van de wielerclub. Burgemeester Joachim Coens dankte het bestuur en de 85 aangesloten leden voor de jarenlange werking. Ook de nieuwe, opnieuw overwegend oranje outfit voor de komende vier jaar werd voorgesteld. Ten slotte werden ook de kampioenen van 2022 gevierd.

Het was Frederic Van Den Bussche die zich, na een spannende tijdrit, kroonde tot de vijftigste algemeen kampioen uit de geschiedenis. Onderaan op de foto, van links naar rechts: André Huwel (seniorenkampioen), Alain De Pré (VTT kampioen), Wim Gaudesaboos (spurtkampioen), voorzitter Willy Van Hulle, Frederic Van Den Bussche (algemeen kampioen), Jurgen Ronse (rittenkampioen) en Koen Moens (tijdritkampioen). (PDV)