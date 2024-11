WTC Julius Caesar huldigt kampioenen

De leden van wielertoeristenclub Julius Caesar kwamen onlangs bijeen in ’t Spaans Kwartier in Izenberge voor het jaarlijkse feestmaal. Het bestuur zette ook de kampioenen van het voorbije seizoen in de bloemetjes. Jacques Delerue en Mathias Decroos strandden allebei op de eerste plaats bij de heren. Ook bij de dames was er een ex aequo. Daar prijkten Liliane Vanderfaillie en Ria Hosten samen bovenaan het klassement. Op de foto de bestuursleden Hugo Declerck, Liesbeth Snick, Geert Mathys, Annelies Wullen, kampioene Liliane Vanderfaeillie , bestuurslid Stefaan Olivier, kampioene Ria Hosten en bestuurslid Francine Platteeuw. Kampioenen Jacques Delerue en Mathias Decroos waren niet aanwezig. (foto KVCL)