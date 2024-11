WTC Jabbeke huldigt kampioenen

Dit weekend was het feest bij WTC Jabbeke. De kampioenen van de wielertoeristenclub werden gehuldigd. “We hebben er een mooi wielerseizoen op zitten”, zegt Danny Mouton. “Bij de cyclo’s werd Pascal Stappers de kampioen. Bij de mountainbikers was die eer andermaal weggelegd voor Guy De Deckere. Onze wielerclub blijft het goed doen en heel wat meer dames vonden de laatste jaren de weg naar de koersfiets. Dat maakt dat we dit jaar met 64 leden zijn, onder wie 15 dames.” Op zaterdag 14 december houdt WTC Jabbeke de 30ste editie van de Permeketocht. “Dat is een klassieker voor de mountainbikers, met een rondrit in de bossen en velden van Jabbeke en Brugge. Maar we snijden ook heel wat ongekende privédomeinen aan. Start en aankomst is voorzien in het Vrije Tijdscentrum.’ Info: wtcjabbeke.be. (PA/foto DC)