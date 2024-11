WTC De Bristoltrappers huldigt kampioenen

De koninklijke wielertoeristenclub De Bristoltrappers huldigde de kampioenen van het afgelopen seizoen. Er zijn momenteel 74 leden. “We sloten het seizoen af met een gemiddelde van 29 fietsers per rit en haalden gemiddeld 75 km per rit”, zegt secretaris Randy Verfaille. “Nikki Denys werd kampioen bij ploeg één. Hij miste geen enkele zondag, fietste 34 zondagen bijeen aan een gemiddelde van 84 km per rit en werd zo kampioen met 2.860 km. Bij ploeg twee werd Karl Vanpeteghem kampioen. Hij fietste 2.620 km, haalde een gemiddelde van 79 km per rit en was 33 zondagen aanwezig.” Randy Verfaille werd de beste bij ploeg drie. Hij fietste 2.055 km met een gemiddelde van 71 km per rit en was 29 maal op post. En bij ploeg vier werd Sandy Ketels voor de tweede maal op rij kampioen. Sandy fietste 1.690 km met een gemiddelde van 65 km per rit en was 26 zondagen aanwezig. Over heel het seizoen haalden maar liefst 14 leden minimum 25 zondagen en ontvingen zo de trofee van de regelmaat. (EDB/foto KD)