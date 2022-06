Wissel van de macht bij Volleybal-bestuur Schakel-Zonnestraal

Tijdens de jaarlijkse kampioenviering van Schakel-Zonnestraal werd het bestuur overgedragen aan een nieuw team in de hoop dat zij de recreatieve volleybalsport nieuw leven kunnen inblazen.

In 1967 organiseerde Roger Detollenaere het eerste Schakeltoernooi. Voorzitter Jean-Pierre Janssens vertelt: “Oorspronkelijk bestond de Schakel uit mensen die op zaterdag wilden sporten en achteraf graag een pintje gingen pakken. In 2000 werd de feitelijke vereniging opgezet door zeven bestuursleden. In 2014 brak het bestuur en werd gestart met een interimbestuur, bestaande uit Michael Mouton, Stephanie Thybaert, Bart Ver Elst en ikzelf, tot vandaag. Onze feitelijke vereniging Schakel-Zonnestraal bestaat uit verschillende recreatieve volleybalploegen, met zowel heren als dames, die het wekelijks tegen elkaar opnemen in De Panne, Veurne en Diksmuide. Momenteel zijn er acht heren- en vier damesploegen, maar we hebben echt nood aan een nieuwe instroom van jonge leden!”

Het kersverse nieuwe bestuur bestaat uit Diederik D’Hert, Pol George, Béné Ollivier, Paul Derruyter, Dirk Vansevenant en Jean-Pierre Janssens.

Benedicte Ollivier: “Ikzelf speel al 35 jaar volleybal, waarvan al 22 jaar bij Dastam. Ik was bereid mij te engageren in het nieuwe bestuur omdat ik echt wil dat het Schakeltoernooi blijft voortbestaan en omdat ik heel graag volleybal. Ik hoop vooral dat we een beetje reclame kunnen maken bij nieuwe bedrijven (op het nieuwe bedrijventerrein van Veurne) om nieuwe spelers/speelsters aan te trekken. Volgens mij is (voorlopig) één gezamenlijke activiteit per jaar voldoende, want per ploeg organiseren we zelf meestal nog een etentje en een teambuildingsweekend.”

Nieuwe penningmeester Pieter Oyaert: “Ik speel al zo’n zeven jaar bij het team Side Shore Massive. We zijn lid van de surfclub van De Panne (Side Shore Surfers), maar we beseffen dat er meer is in het leven dan enkel surfen… De hoofdreden dat ik me kandidaat heb gesteld? Ik wil niet dat het Schakeltoernooi verdwijnt. Het is voor mij en voor vele spelers een ideale start van een winters weekend: eerst wat sporten en daarna iets drinken. Alhoewel sommigen dit ook omdraaien… De Schakel bestaat ook al heel lang, en ik zou niet willen dat dit met onze generatie verdwijnt. Ik hoop dat mijn kinderen ook nog zullen spelen. Het leuke aan het Schakeltoernooi is dat het een zeer diverse bende is. Oude knarren van 60 spelen samen met jeugdige 17-jarigen. In ons team speelt zelfs een vader met zijn zoon. De grootste uitdaging? Voldoende teams vinden die willen spelen en zich wekelijks engageren. Ervaring met volleybal is geen must, hoewel wat balgevoel wel mooi is meegenomen. Hierbij dus een warme oproep. Ook al kan je niet direct een team vormen, dan nog mag je ons steeds contacteren.” (MVO)