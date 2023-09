Winnaars eerste dartstornooi gehuldigd in Sijsele

In aanloop naar de kermis in Sijsele organiseerden Radio Omroep Sijsele (ROS) en Volley Team Damme vorig weekend voor het eerst een dartstornooi in de gemeentelijke turnzaal van Sijsele.

Op zaterdag behaalde in de A-ronde Kurt Ide de tweede plaats en werd Franky Lambrecht, tevens beste Dammenaar, de winnaar. In de B-ronde diezelfde dag werd Rik Buysse tweede en Ivan Ferbuyt de winnaar.

De zondag waren als koppels in de A-ronde Jurgen Ansaelens en Eddy Vande Bossche de winnaars, de tweede plaats was voor Franky Lambrecht en Mario Van Billemont. In de B-ronde zijn de winnaars Davy Desutter en Christoffel Dubois. De tweede plaats is voor Luc Claeys en Peter Smessaert.

(PDV/foto PDV)