Wilfried Vanhoutte is Vlaams kampioen trabollen in Eernegem

Onlangs organiseerde de boldersclub van Eernegem, De Krabbers, de finale van het 66ste Vlaams kampioenschap. Wilfried Vanhoutte kroonde zich voor de achtste maal tot Vlaams kampioen.

In de finale van wat wel eens het schaakspel van de bolspelen genoemd wordt, namen twee spelers van de plaatselijke club het tegen elkaar op. In de categorie A+ waren dit Wilfried Vanhoutte (76) uit Sint-Andries Brugge tegen Erik Raes (58) uit Eernegem. Het was voorzitter Wilfried Vanhoutte die voor de achtste maal de Vlaamse titel behaalde met een eindscore van 30 punten. Erik Raes moest in deze spannende finale met 28 punten maar nipt de duimen leggen. Beide spelers waren dus aan elkaar gewaagd en deze propagandawedstrijd werd door maar liefst 70 toeschouwers bijgewoond. In de rangschikking van de kampioenen aller tijden rukt Wilfried nu op naar de tweede plaats. Legende Gerard Vervaeke heeft 11 titels op zijn palmares staan.

Doelstellingen

“Het record breken van Gerard Vervaeke zal waarschijnlijk een brug te ver zijn”, zegt kampioen Wilfried Vanhoutte. “Dat zal in de eerste plaats afhangen van de gezondheid, maar in de sport weet je nu eenmaal nooit. Die achtste titel die ik nu haalde in de categorie A+ is in de individuele competitie en was een van mijn doelstellingen. Nu sta ik in die rangschikking alleen tweede. Daarnaast heb ik nog tal van andere titels in andere wedstrijdformats, zoals twee tegen twee. Ik troost me dus met de gedachte dat ik wel de meest regelmatige speler aller tijden ben. Zo werd ik 16 keer verkozen tot bolder van het jaar en laat daarmee iedereen ver achter mij. Geïnteresseerden die eens willen komen kijken of proberen zijn trouwens altijd welkom. We organiseren zelfs om de 14 dagen, de maandag, lessen voor de liefhebbers.” (RI)

Meer info is te verkrijgen bij Wilfried Vanhoutte, op 0478 35 31 75 of via e.w.vanhoutte@gmail.com.