Wijndegustatie van Jeugdharmonie D’accentjes kent succes

In OC Stationshuis werd een wijndegustatie gehouden ten voordele van Jeugdharmonie D’accentjes. De opbrengst ervan gaat naar de aankoop van instrumenten en het jeugdkamp. Er kon ook een open repetitie van D’accentjes worden bijgewoond en er werden croque-monsieurs verkocht ten voordele van Pijnpunt vzw, een organisatie die dit jaar wordt gesteund door De Warmste Week. De open repetitie werd gesmaakt, de wijn werd volop geproefd en aangekocht, en de croques voor De Warmste Week kenden heel wat bijval. Het bestuur is tevreden met de opkomst en dankt iedereen van harte voor de steun die ze mochten ontvangen. Dat ook deze editie opnieuw geslaagd was, is te danken aan de enthousiaste medewerkers die graag hun vrije tijd opgeven om te komen helpen. Het werd een fijn evenement waarbij mensen nog even bleven napraten. (foto ACK)