Wieltjesgracht weet dat vrijwilligers goud waard zijn

Op de Internationale dag van het Vrijwilligerswerk werden in woonzorgcentrum Wieltjesgracht alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een attentie. Josiane Dubois heeft al het meeste vrijwilligersjaren op haar teller staan.

“Met als thema dit jaar Jullie zijn goud waard bedanken we een zeventigtal vrijwilligers”, vertelt Sofie Gillioen, verantwoordelijke ergo-vrijwilligerswerking. “We zijn dankbaar dat de vrijwilligers zich inzetten voor de bediening in de cafetaria, de naaigroep, de bedeling van Uze Gazette aan de bewoners en nog zoveel andere zaken. De vrijwilligers zijn actief in het woonzorgcentrum, het centrum voor dagverzorging Torrehof, buurthuis d’Oude Kapelle en de serviceflats. Het hele jaar door staan ze ook paraat voor heel wat activiteiten die voor de bewoners georganiseerd worden. De Internationale dag van het Vrijwilligerswerk is de ideale gelegenheid om hen te danken. We zorg²den voor een warme verwelkoming en schonken iedereen een aandenken met goudkleurige versnaperingen.”

Langst actief

Josiane Dubois (73) is de vrijwilligster die al het meeste aantal jaren in Wieltjesgracht actief is. “Achttien jaar geleden kwam mijn moeder Norva Vermeersch naar Huize Wieltjesgracht. Dat was toen nog in het oude gebouw”, vertelt Josiane. “Mijn man overleed 25 jaar geleden. Omdat ik toch maar alleen was, ben ik zestien jaar geleden vrijwilligster geworden, aangezien mijn moeder hier ook woonde. Op zondag en dinsdag stond ik in de cafetaria, lange tijd deed ik dat in mijn eentje. Nadien werd mijn vriendin Anny Lievijns ook vrijwilligster. Zij is echter vorig jaar overleden. Voor mij was dit een heel groot verlies, ik mis haar nog elke dag.” Josiane is nog altijd actief als vrijwilligster. Op zaterdagen staat zij aan het Nieuwerck in Ieper en verkoopt wenskaarten. “De financiële inbreng is belangrijk en als ze mij nodig hebben, sta ik paraat. Ik ben graag bij de mensen en ken hier iedereen. Ophouden zit er zeker nog niet in”, besluit Josiane. (EG)