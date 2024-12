Wielertoeristenclub De Lustige Boerkens huldigt kampioenen

De wielertoeristenclub De Lustige Boerkens bracht hulde aan de kampioenen van het voorbije wielerjaar. Mario Vercaemst en Christ Van Lerberghe behaalden de hoogste eer.

De Lustige Boerkens verkeren nog altijd in prima conditie. “Onze club heeft het 54ste seizoen achter de rug en stelt het nog altijd opperbest”, zegt Chris Van Lerberghe. “De sfeer in de groep blijft optimaal. We startten het seizoen met 45 leden en mochten Dick Tremerie en Sammy Pauwels als nieuwe leden begroeten. Het afgelopen jaar moesten we helaas afscheid nemen van twee dierbare leden. Johnny Verschuere en Matthias Dobbels waren niet alleen gepassioneerde leden, maar ook echte vrienden van de club.”

Nieuwe wieleroutfit

“Variatie was troef in onze zondagsritten en rally’s, waarbij alle windrichtingen werden aangedaan. De prijs voor de onfortuinlijkste renner van het jaar gaat zonder twijfel naar Louis Casteele. Hij kwam dit jaar twee keer ernstig ten val, maar liet zich niet kennen en vocht terug zoals het een echte Flandrien betaamt. We waren heel blij dat we Louis tijdens de laatste rit van het seizoen terug op de fiets konden spotten. 2025 staat voor de deur en het belooft weer een topjaar te worden. Met Frederick Debonnez die onze bestuursploeg komt versterken, en al zeker met onze gloednieuwe wieleroutfit.”

3.230 kilometer

De kampioenen maalden tijdens het voorbije seizoen zowat 3.230 kilometer af in clubverband. Mario Vercaemst en Chris Van Lerberghe misten geen enkele rit en mochten met de titel van kampioen naar huis. Vijf leden mogen zich clublaureaat noemen: Ronny Vanwynsberghe, Kurt Waegebaert, Steven Vanhaverbeke, Kurt Vandendriessche en Marc Dejager. Er waren bijzondere vermeldingen voor Frederick Debonnez(bergkoning) en Kurt Waegebaert (sportiefste lid). Het ploegenklassement Trofee Omer Vander Ghinste werd gewonnen door het team Bij lange nog nie moe met Christ Van Lerberghe als ploegkapitein. (DRD)