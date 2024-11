Wielerclub Breduinia klaar voor elfde Dunebikerstocht

Meer dan 50 medewerkers van de Koninklijke Wielerclub Dunebikers Breduinia staan op zaterdag 23 november voor de elfde keer in voor een prachtige mountainbiketocht aan zee.

“Omdat we rekening moeten houden met de getijden, vindt onze MTB-tocht dit jaar tien dagen vroeger plaats. Hoog water is er op 23 november pas om 19 uur, dus dat zorgt voor veel hard zand op het strand”, legt bestuurslid Luk Van Canneyt uit.

Het parcours van de Dunebikerstocht strekt zich uit langs een lang lint tussen de Oosteroever in Oostende en de werken aan de havengeul van Blankenberge. “Deelnemers kunnen kiezen tussen een rit van 30 km of 50 km. Voor deze laatste zijn er twee bevoorradingen voorzien. Iedereen wordt na afloop ook getrakteerd op lekkere pannenkoeken.”

Uniek parcours

Het unieke parcours telt drie strandstroken van in totaal zo’n 5 km, maar ook prachtige bosstroken, vergezichten doorheen de polders en zicht op de vissershaven van Oostende. Start en aankomst bevinden zich in vakantiedomein Horizon in de Kapelstraat ter hoogte van strandpost Hippodroom. Er kan gestart worden tussen 8 en 14 uur. Parkeren kan op 300 meter van de startplaats ter hoogte van MEC Staf Versluys of langs de Koninklijke Baan.

“De heel vroege vertrekkers moeten er rekening mee houden dat het om 7 uur hoog water is”, verwittigt Luk Van Canneyt nog.