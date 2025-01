Westendse Palingvissers huldigen kampioenen 2024

De Westendse Palingvissers sloten hun jubileumjaar af met de huldiging van de kampioenen van 2024. Het was een bijzonder jaar, niet alleen door de sportieve prestaties, maar ook door het afscheid van voorzitter Erik Gunst na 40 jaar toegewijd voorzitterschap.

Henk Bruynooghe toonde zijn klasse met 19 gevangen palingen tijdens 11 wedstrijden, goed voor een totaalgewicht van 1.519 gram. Hij werd hengelkampioen bij de heren. Thibo Pieters zette een sterke prestatie neer door 10 palingen te vangen in 10 wedstrijden, met een totaalgewicht van 783 gram. Hij werd hengelkampioen bij de jeugd. Een vermelding is ook op zijn plaats voor Marc Van Bogaert. Hij viste een indrukwekkende paling van 765 gram uit het water. Met 35 deelnemers in deze categorie blijft hengelen een populaire discipline binnen de club. Paul Ligneel werd kampioen peuren bij de heren. Hij behaalde de titel door in 10 wedstrijden 15 palingen te vangen, goed voor 1.155 gram. In de peurcompetitie namen dit jaar 20 deelnemers deel, een mooie opkomst voor deze traditionele techniek.

De Westendse Palingvissers vierden hun 40-jarig bestaan met een feestelijke afsluiting op zondag 10 november 2024. Tijdens het jaarlijkse feestmaal nam voorzitter Erik Gunst afscheid van de club na vier decennia trouwe dienst. Ook Eddy Smagge legde zijn functie als bestuurslid neer. Sinds begin januari is Steve Mommerency de nieuwe voorzitter.

De Westendse Palingvissers blijven actief en zijn op zoek naar nieuwe leden om hun passie voor het palingvissen te delen. Het seizoen 2025 begint in april met het peuren, gevolgd door het hengelen in mei.

Het hoogtepunt van het jaar, de 12-urenwedstrijd, staat gepland op zaterdag 28 en zondag 29 juni in de Plassendalevaart tussen de Slijpebrug en de Leffingebrug. (PG)

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met secretaris Mike Sarrazijn (0473 84 46 67 of mikesarrazijn@hotmail.com).