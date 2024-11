“We willen ook nog een stamboomcafé starten”: Soraya Deborggraeve stelt jaarboek heemkring voor

Soraya Deborggraeve stelt op zaterdag 30 november in de Bibbox in Waregem het eerste jaarboek voor van de pas opgerichte nieuwe heemkundige kring Waregemse Verhalen. Ze is een van de nieuwe bestuursleden van de in korte tijd zeer populair geworden vereniging.

In een tijd waarin heemkundige verenigingen vaak kampen met een dalend ledenaantal, blijkt de nieuwe heemkundige kring in Waregem in korte tijd dé uitzondering op die regel. Dat is dankzij één man: Bernard Delange. Hij vertelde vorig jaar al in deze rubriek dat hij in de nasleep van de VRT-serie Het verhaal van Vlaanderen een ploeg van enthousiastelingen bij elkaar wilde brengen die mee de lokale geschiedenis zou onderzoeken en beschrijven.

Lokale geschiedenis

Zijn droom is nu werkelijkheid geworden. De nieuwe organisatie is inmiddels helemaal gerodeerd, telt vijftien enthousiaste bestuursleden en een pak even gedreven losse medewerkers, die er met zijn allen voor gezorgd hebben dat dit weekend het eerste jaarboek wordt voorgesteld.

De presentatie zal gebeuren door het op één na jongste bestuurslid: Soraya Deborggraeve. Met haar 44 is ze in de wereld van heemkundigen piepjong en toch is ze al een kleine tien jaar gedreven bezig met stamboomonderzoek. Zeker die langs haar vaders kant ziet er opmerkelijk uit, met linken naar allerhande bekende (Waregemse) families. Het leidt tot een interessant gesprek met iemand die gepassioneerd is door (lokale) geschiedenis.

Je hebt al veel onderzoek gedaan naar je eigen familiebanden, maar in het nieuwe jaarboek is geen artikel van jou terug te vinden.

“Neen. Omdat ik snel kon vaststellen dat er al zoveel goede verhalen in de maak waren van anderen, heb ik mezelf wat afzijdig gehouden. Volgend jaar wil ik er wel graag een bijdrage in. Waarover dat kan gaan, moet ik nog bekijken. Mogelijk zijn er wel aspecten van mijn stamboomonderzoek die ik als artikel kan uitwerken.”

Je bent erg ijverig. Door jou komt er in het voorjaar van 2025 ook een stamboomcafé. Wat moeten we ons daar bij voorstellen?

“Via dat stamboomcafé hopen we iedereen te kunnen samenbrengen die bezig is met dergelijke opzoekingen. Mensen zullen onderling ervaringen kunnen uitwisselen over hoe ze hun onderzoek verrichten. Ik hoop dat op regelmatige basis te kunnen organiseren en dan ook eens experten ter zake te kunnen uitnodigen, of de rijksarchivaris.”

Laat het ons eens hebben over jouw stamboomonderzoek. Hoe Waregems is de familie Deborggraeve?

“De eerste van mijn verre voorouders is in 1621 aangekomen in deelgemeente Desselgem. Nu wonen er nog maximaal een tiental families, vooral dan in Desselgem en in Sint-Eloois-Vijve. Dat is onder meer mijn vader, die net als mijn grootvader of overgrootvader geboren en getogen is in de Leikant in Desselgem.

“Mijn familienaam verwijst naar iemand met de adellijke titel van burggraaf”

Leuk is nog dat onze familie ook vaak linken heeft met bekende figuren in Waregem of dichte omgeving.”

Over wie hebben we het dan?

“Zo is er verwantschap met de vrouw van Emile Claus, de bekende kunstschilder die midden negentiende eeuw geboren is in Sint-Eloois-Vijve. Verder is er ook één met Jules Storme via een broer van hem. Storme was in de negentiende eeuw meer dan een halve eeuw lang burgemeester van Waregem. En dan is er Marie-Jeanne Huysman, de levenspartner van de bekende zwembadbouwer Willy Naessens. Ze is een nicht van mijn grootmoeder langs vaders kant.”

Je bent ook een mogelijke link met koningin Mathilde aan het onderzoeken. Hoe zit dat precies?

“Zij blijkt een voorouder te hebben met de naam Deborggraeve. Of er een connectie is met onze familie weet ik nog niet. Wel is het zo dat er in onze familie doorheen de geschiedenis ook een aantal mensen van adel zijn terug te vinden. De naam Deborggraeve of De Borggraeve, zoals die op bepaalde plaatsen is aangepast, verwijst trouwens naar iemand met de adellijke titel van burggraaf. Daarvan waren er in het verleden wel verschillende. Zo was er in de negende eeuw een adellijke familie met de naam Van Vijve in Sint-Eloois-Vijve die later de naam Deborggraeve heeft aangenomen. Vandaag is er nog een tak in Wakken die nog altijd van adel is.”

Is er tot slot in Waregem een plek die je koestert?

“Ja, dan denk ik aan de historische hofstede Het Munkenhof in Desselgem, op de grens met Sint-Eloois-Vijve. Die was eeuwenlang een centrum van macht. Je kan de boerderij bewonderen van in de Munkenhofdreef. Ik ken ze vooral toch van fotoreportages. De hoeve, die in privéhanden is, kan je niet zomaar bezoeken. Heel af en toe is ze wel toegankelijk. Als het opnieuw zover is, wil ik er zeker eens naartoe.”

Het eerste jaarboek wordt voorgesteld op zaterdag 30 november om 14.30 uur in zaal Bibbox (onder de bibliotheek), Boekenplein 1 in Waregem.