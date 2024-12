Warme bakker als Sint-Elooisdeken

In Koolskamp werd met de aanstelling van een nieuwe deken voor de Koolskampse Sint-Elooigilde een mooie traditie voortgezet. Dit jaar werd Krist Vandierendonck voorgesteld als nieuwe deken. Krist, 54 jaar, is geboren en getogen in Koolskamp en al 30 jaar actief als warme bakker in de Ardooisestraat. Hij is getrouwd met Katrien Decraemer, die elke dag meewerkt in de winkel die aan de bakkerij is verbonden. Samen zijn ze de trotse ouders van twee dochters, Delphine en Lisa. Elke dag staat Krist al vroeg in zijn bakkerij om de klanten van vers brood, gebak en banket te voorzien. Hij is gepassioneerd door zijn vak en dat is precies wat van een Sint-Elooisdeken wordt verwacht. Naast zijn werk geniet hij ook van quality time met zijn lieve kleindochter Eloïse. (JM/foto JM)