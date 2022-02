Wandeltocht ’t Voals Plat in Lendelede is aan jubileumeditie toe

Wandelclub ‘De Baekelandtstappers’ organiseert op zondag 6 maart de tiende editie van de wandeltocht ’t Voals Plat. Deelnemers kunnen kiezen uit liefst vijf verschillende afstanden met start en aankomst aan de sporthal.

“Wandelclub ‘De Baekelandtstappers’ is het verlengstuk van de wandelclub die destijds opgericht werd door de Lendeleedse sportraad”, zegt sportfunctionaris Annelies Borry. “Omdat er in die tijd nog geen enkele wandelclub was in Lendelede terwijl de vraag naar georganiseerde wandelingen toen al vrij groot was. In januari 2020 kreeg de club de naam ‘Baekelandtstappers’. De leden kozen die naam zelf op de nieuwjaarsreceptie.”

Ludovicus Baekelandt werd op 17 januari 1774 in Lendelede geboren. Hij was de leider van een roversbende en werd door de rechtbank met nog vele van zijn kompanen ter dood veroordeeld en op 2 november 1803 op de Markt in Brugge onthoofd op het schavot… Maar wees gerust, de Baekelandtstappers zijn geen rovers, wel mensen die de natuur willen ontdekken!

Sporthal

“De eerste negen edities van ’t Voals Plat werden onder de naam van ‘Sportraad Lendelede’ georganiseerd, de tiende editie van zondag 6 maart voor het eerst onder de naam de Baekelandtstappers.”

Wie wil meestappen kan kiezen uit 6, 13, 17, 23 en 29 km. Alleen de 6 km is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Starten kan tussen 7.30 en 15 uur aan de sporthal, Steuren Ambacht 2, maar je moet wel ten laatste om 17 uur weer binnen zijn in de sporthal. Leden van de wandelfederatie betalen 1,5 euro inschrijvingsgeld, niet-leden 3 euro.

