Wandelclub blikt terug op seizoen en heeft kalender voor 2025 al klaar

Wandelclub Velodroomvrienden Moorslede vierde haar jaarlijkse ledenfeest. Tijdens de gezellige souper werden de kampioenen van het voorbije wandelseizoen gehuldigd. Juan Vandeweghe legde maar liefst 2.892,5 kilometer af. Bij de dames had Vanessa Mondy het meeste kilometers, 2.084,5, op de teller. Beide kampioenen konden echter niet aanwezig zijn op de souper. Ondertussen kijkt men bij de vereniging al uit naar een volgende wandeling. Op zondag 29 december organiseert de club haar Rode Neuzen Tocht. Wandelaars kunnen tussen 8 en 15 uur vertrekken aan gc De Bunder in Moorslede voor een tocht van 5, 10, 15 of 20 kilometer. Federatieleden betalen 1,50 euro, niet-leden leggen 3 euro op tafel. Inmiddels heeft het bestuur van de wandelclub ook al de kalender voor 2025 klaar. Op de agenda staan er vijf wandelingen. Op 22 maart is er de Pater Lievenstocht, op 15 mei de Sport’O’Bellotocht. Op 9 augustus kunnen wandelaars genieten van de Velodroomtocht. De Pompeschitterstocht staat op 11 oktober ingepland. Het wandeljaar wordt ook in 2025 afgesloten met de Rode Neuzentocht op 28 december. (BF/foto JS)