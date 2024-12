Wandelaars stappen nieuwe jaar tegemoet

Wandelaars vanuit alle windstreken namen deel aan de wandeltocht Oostende in kerstlicht. Ook deze zestiende editie was een organisatie van wandelclub De Keignaerttrippers. De deelnemers startten vanuit Hogeschool Vives op de wijk Hazegras. Daarna stapten ze door een in kerstsfeer badende Stad aan Zee. Er was keuze uit meerdere afstanden. Zonder een grote groep vrijwilligers zou de wandeling niet mogelijk zijn. Na afloop was er tijd voor een hapje en een drankje. De volgende grote afspraak voor WSV De Keignaerttrippers vormt de Butterkoekentocht op zondag 26 januari. (BVO/foto Frans D’Haeyere)