Vzw Vrije Noordzeezeilers Blankenberge verwerft koninklijke titel

Vzw De Vrije Noordzeezeilers kreeg de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ toegekend.

“Onze vereniging werd op 2 mei ’72 gesticht door Henri de Meere, die af wou van het elitaire karakter van de zeilsport. Vandaar ook dat ‘vrije’: onze club is toegankelijk voor een breed publiek”, zegt huidig voorzitter Philip Hillewaere.

VNZ heeft op vandaag zo’n 240 leden, een bruisend clubleven en een kalender die overloopt van de activiteiten. ‘De gezelligste zeilclub van de Belgische kust’, staat er op de website te lezen. “Lidmaatschap bij VNZ is zoveel meer dan een ligplaatsje voor de boot. We zijn een actieve club die de groepsgeest en samenhorigheid hoog in het vaandel draagt. Een hechte en echte vriendenkring van gepassioneerde zeilers”, aldus Hillewaere. Hij gaat er ook prat op dat bij VNZ geen enkel motorjacht is ingeschreven. “Zeilen, dat is wind en water trotseren. Jezelf meten met de elementen”, klinkt het.

Het ereplaket met de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ kreeg hij overhandigd door de provinciegouverneur. “We zijn er wel nog niet uit of we het prefix al dan niet gaan gebruiken in onze officiële communicatie, want de titel ‘Koninklijk’ roept opnieuw associaties op met de beau monde en dat is nu net wat we niet willen. Bovendien komt er bij zo’n naamsverandering best wel veel kijken”, zegt Hillewaere. “Anderzijds zien we de titel toch als een soort verworvenheid, en dus hebben we besloten om hem toe te eigenen. Al was het maar om daar later geen spijt van te krijgen.”

Vaste stek en ontmoetingsplaats van de VNZ is De Sloepe, gelegen op de hoek van de De Smet de Naeyerlaan en de Waterkasteelstraat.