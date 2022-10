Vzw Morning Tears uit De Haan organiseert benefiet voor Nepal en Ethiopië

Morning Tears België, een vzw met zetel in De Haan, organiseert op zondag 9 oktober een brunch ten voordele van haar steunprojecten in Ethiopië en Nepal.

“In Nepal bieden we financiële ondersteuning voor kansarme tienermeisjes, in Ethiopië zijn we actief in vijf gevangenissen waar kinderen samenleven met hun moeders. We richten klaslokalen in en zorgen dat ze, naast onderwijs, ook over drie gezonde maaltijden per dag en medische verzorging kunnen beschikken.”

“De meeste kinderen verblijven zeer lang in de gevangenis omdat er lange straffen uitgesproken worden: gemiddeld 10 jaar voor een kruimeldiefstal, voor andere feiten vaak nog veel langer”, vertelt Ann Cloeckaert (57).

Brunch in OC d’Annexe

Dankzij de tussenkomst van Morning Tears kunnen de kinderen toch waardig opgroeien. “Anders blijven ze analfabeet en belanden ze zonder toekomstperspectieven op straat als ze uit de gevangenis komen”, klinkt het.

De vzw steunen kan via het rekeningnummer BE24 3631 4405 4538. De benefietbrunch vindt op zondag 9 oktober vanaf 11 uur plaats in OC d’Annexe, Leopoldlaan 24 in De Haan.