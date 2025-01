VZW Magik Events schenkt na succesvolle kerstmarkt in Izegem 900 euro aan goede doelen De Stamper en ‘t Venster

VZW Magik Events had op de jongste kerstmarkt in Izegem opnieuw een stand opgetrokken. De opbrengst daarvan, 900 euro, ging naar twee goede doelen: ‘t Venster en De Stamper.

VZW Magik Events was voor het tweede jaar op rij present op de kerstmarkt op de Korenmarkt in Izegem. Fabuliz4, vier bekende Izegemnaars die de microfoon ter hand namen, traden er op. “En dat mag wel een succes genoemd worden”, zegt Matthias Leman. “Je zag tijdens de optredens dat de mensen zich rond onze stand samen troepten.”

Ook qua weer zat het beter mee dan vorig jaar, er kon dan ook een aardige duit geschonken worden aan twee Izegemse goede doelen die het goed kunnen gebruiken.

Lezing Bart Verhaeghe op maandag 17 november

Ondertussen staan er bij Magik Events, ook heel wat evenementen op stapel, de Pekkersfeesten (eind juni) bijvoorbeeld zijn al een vaste waarde geworden. Dit jaar bestaat Cultuurhuis De Leest ook 15 jaar en voor die gelegenheid kroop Matthias Leman samen met politiecommissaris Jean-Marc Lefere in de pen. “We hebben zelf een verhaal geschreven dat zal dienen voor ons Moorddiner. We zullen daar met enkele mensen zelf ook de rollen op ons nemen.” Daarvoor kun je alvast 31 mei in de agenda aanstippen. Bij grote belangstelling volgt ook een tweede voorstelling.

En ook niemand minder dan Bart Verhaeghe, ondernemer en voorzitter van Club Brugge, komt een lezing geven op maandag 17 november. Veel om naar uit te kijken dus.