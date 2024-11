Vzw Koekegoed organiseert ribbetjesfestijn

Vzw Koekegoed, een vereniging die zich inzet voor jongeren en volwassenen met psychische problemen, organiseert een ribbetjesfestijn op zaterdag 7 december in cc De Balluchon. De deuren gaan open om 18.30 uur. De prijs voor volwassenen bedraagt 20 euro, kinderen onder de 12 jaar betalen 15 euro. Om 21.30 uur start het fantastische live optreden van The Cave. Kaarten zijn te koop in voorverkoop in Café Molenhof in Moere en in Koekelare bij Café Lokal De Blaaspijp en Café De Kletsekop. Katrien Patteeuw, bestuurslid van vzw Koekegoed, vertelt: “Dit evenement helpt om de werking van vzw Koekegoed te ondersteunen, die op haar beurt het Praatpunt De Wasbeer financiert. Dit praatpunt biedt begeleiding en een luisterend oor aan mensen met psychische problemen.” Katrien (59) en haar man, Kris Defraeye (62), voorzitter van de vzw, verloren 9 jaar geleden hun dochter door zelfdoding. Vanuit dit diepe verdriet vonden zij de kracht om vzw Koekegoed op te richten, dat in 2018 officieel werd erkend als goed doel door de Koning Boudewijnstichting. Katrien biedt, met haar jarenlange ervaring als psychiatrisch zorgkundige, als vrijwilliger gesprekken aan in het Praatpunt. “Mijn doel is om een veilige omgeving te creëren voor jongeren en volwassenen met psychische problemen, waar ze kunnen praten zonder verplichting en waar ze activiteiten kunnen doen die hun creativiteit stimuleren. Ik werk met de kracht van de persoon zelf, en indien nodig, verwijs ik door naar professionele hulp. Ook ouders die merken dat hun kinderen worstelen, kunnen bij het Praatpunt terecht. We bieden hulp, niet alleen aan de inwoners van Koekelare, maar ook ver buiten de regio.”

Wereld Lichtjesdag

Op 8 december, vanaf 18.30 uur, wordt in cc De Balluchon Wereldlichtjesdag gehouden, een gelegenheid om geliefde nabestaanden te herdenken. Gedichten, poëzie en akoestische muziek zullen bijdragen aan deze bijzondere herdenking. Iedereen is van harte welkom op dit gratis evenement. (SVE)

Het Praatpunt is geopend op afspraak via 0470 42 09 44 of via praatpunt@koekegoed.be.