Vzw Helping Dogs viert vijfde verjaardag in Aarsele met opendeurweekend

De vzw Helping Dogs gooit op 21 en 22 december de deuren open. Het gaat om het enige erkende hondenasiel in Tielt, al zal je er geen kennels vinden. Helping Dogs is namelijk in de eerste plaats een herplaatsingsorganisatie. Er is echter ook een winkeltje en de bezielers Filip en Annemarie, die doorheen de jaren voor 1.200 honden een nieuwe thuis vonden, geven de bezoekers straks met plezier een woordje uitleg over de werking.

De vzw heeft ongeveer vijftien jaar geschiedenis op de teller en is actief in heel Vlaanderen en Nederland. In 2019 vonden Filip Cnudde en Annemarie Timmermans een nieuwe uitvalsbasis in Aarsele, net naast V&D Motors. In de voorbije tien jaar vond het duo voor liefst 1.200 honden een nieuwe thuis. “We geven er de voorkeur aan om honden meteen van eigenaar naar eigenaar te plaatsen, omdat dat minder stress voor de dieren oplevert”, legt Annemarie uit. “Quasi dagelijks krijgen we vragen van eigenaars die liefst zo snel mogelijk van hun dier af willen, maar zo werkt het niet. De hond blijft in de regel bij de eigenaar tot er een nieuwe eigenaar gevonden is.”

Al zijn er ook situaties die om (nood)opvang vragen. “Pakweg als het baasje overleden is, of als het om een moeder gaat die na een echtscheiding met de kinderen én de hond achter blijft, dan proberen we wel een tijdelijke oplossing te bieden. Altijd zijn we bereid te luisteren. In zo’n gevallen doen we een beroep op één van onze pleeggezinnen. Daar worden de honden ondergebracht tot we een geschikt baasje vinden. Dat loopt in de meeste gevallen via onze website of onze sociale media. Onze Facebookpagina heeft 17.000 volgers. Telkens brengen we de nieuwe en de oude eigenaar in contact met elkaar en gaan we zelf ook op huisbezoek bij de nieuwe eigenaar. Al is de ene hond uiteraard sneller geplaatst dan de andere. Zo merken we dat golden retrievers, labradors en cockers veel sneller geadopteerd worden dan bijvoorbeeld Mechelaars.”

Zeven gezinnen

Op dit moment kan de vzw voor de tijdelijke opvang op zowat zeven gezinnen terugvallen. “Dat mogen er gerust wat meer worden. Soms hebben we een nieuw adoptiegezin, maar het gebeurt regelmatig dat ze dan een emotionele band krijgen met de hond en die dan zelf adopteren. Dat is uiteraard te begrijpen, maar zo is er dan wel een adoptiegezin minder. En hoe meer we er hebben hoe liever, want op dit moment zitten we met een dertigtal honden die wachten op herplaatsing. Dat lijkt veel, maar net na corona waren dat er op elk gegeven moment minsten veertig. Voor corona zaten we hoogstens aan twintig.”

“We hadden de miserie van mijlenver zien aankomen, maar veel te veel mensen haalden ondoordacht een hond in huis in de coronaperiode. Dat was koren op de molen van broodfokkers”, gaat Annemarie verder. “Puppy’s werden toen aan huis geleverd alsof het pizza’s waren. Onvoorstelbaar is dat. Daar dragen we nu in zekere zin nog de gevolgen van. Wie een hond in huis wil halen, moet beseffen dat dat een hele verantwoordelijkheid is. Net als bij een kind verandert een hond je leven. Je moet er veel voor over hebben, maar je krijgt er ook veel liefde van terug.”

Financiering

Rest de vraag waar de vzw de financiering haalt. “Subsidies krijgen we niet. We vragen wel een opvang-, adoptie- en afstandsbijdrage en kunnen rekenen op giften. Maar ook onze winkel in Aarsele vormt een belangrijke pijler van de werking. Alles die er verkocht wordt gaat naar de vzw. We bieden gezonde droge voeding, diepvriesvoeding, hondenspeeltjes en alle mogelijke aanverwante spulletjes. Allemaal correct geprijsd. Die winkel willen we met deze opendeurdagen graag extra in de verf zetten, want nog te weinig mensen uit de regio kennen onze shop. Tijdens de opendeurdagen zijn er kortingen op alles.”

Wie graag het gamma wil komen ontdekken, op zoek is naar voedingsadvies of overweegt zich kandidaat te stellen als adoptiegezin is meer dan welkom op 21 en 22 december in de Deinsesteenweg 192 in Aarsele, doorlopend van 10 tot 18 uur. In de tuin worden twee ruime tenten opgezet, er zijn warme drankjes te verkrijgen en er is een grote parking voorzien. De opendeur is buggy-en rolstoeltoegankelijk.