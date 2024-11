Vrouwen met Durf organiseren Feest van de Gastvrijheid: “Mensen bij elkaar brengen”

Op zaterdag 28 december organiseren de Vrouwen met Durf 8480 opnieuw hun Feest van de Gastvrijheid. De organisatoren streven ernaar om mensen bij elkaar te brengen, eenzaamheid te doorbreken en steun te bieden aan wie dat nodig heeft.

De oprichtster van Vrouwen met Durf 8480 is Agnes Deman (71), die samen met Odette Deprez (73) en Catherine Wallyn (54) leiding geeft aan de vereniging.

Het eerste Feest van de Gastvrijheid werd georganiseerd in december 2017. Het werd een gezellige kerstviering, die smaakte naar meer. Verder wordt er ook jaarlijks nog een ribbetjesfestijn georganiseerd, en sinds dit jaar ook een lentehappening.

Agnes Deman: “Die eerste lentehappening – een Kaas- en Breugelbuffet in de Klokkenputten in Eernegem – was meer dan zomaar een evenement; het was een viering van gemeenschap, muziek en goede doelen.”

Boven de Wolken

Vrouwen met Durf 8480 streeft ernaar om mensen bij elkaar te brengen, eenzaamheid te doorbreken en steun te bieden aan wie dat nodig heeft.

“In de voorbije jaren boden we onder andere steun aan Welzijnsschakel ‘t Kassietje, die kansarmen in onze gemeente ondersteunt, en aan mensen waarvan de woning werd vernield door een woningbrand. In de coronaperiode werden er voedselpakketten bezorgd aan kansarme kinderen, en vorig jaar schonken we een mooi bedrag aan de organisatie ‘Boven de Wolken’ dat instaat voor de fotografie van Sterrekindjes,” weet Agnes. Op het Feest van de Gastvrijheid wordt er ook aan de jongste gasten gedacht, want er is een speeltafel voorzien.

Activiteiten in 2025

De organisatoren vragen om vooraf in te schrijven en bij bestelling de keuze voor stoofvlees of vol-au-vent door te geven. Volwassenen betalen 25 euro en kinderen tot 12 jaar 15 euro. Betaling dient vooraf te worden gedaan op het rekeningnummer BE38 9734 6793 1872, met vermelding van het aantal stoofvlees/vol-au-vent, naam en adres.

Ook voor 2025 hebben de Vrouwen met Durf al een aantal activiteiten gepland. Zo is er op 21 februari de lezing ‘Leven en werken met Artificiële intelligentie’, op 5 april een Late Night Shopping en ook de data voor de lentehappening en het ribbetjesfeest liggen al vast: 26 april en 23 augustus.