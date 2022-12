Vrouwen met Durf bestaan vijf jaar en vieren feest

Op 23 november 2017 werd Ichtegem een socio-culturele vereniging rijker. Vijf enthousiaste en ondernemende dames besloten hun krachten te bundelen. Samen met coach Rebecca Lesaffer werd een nieuw avontuur gestart om de eenzamen en iedereen die het soms moeilijk heeft te helpen om vrienden te maken, samen te genieten en hun zorgen even te vergeten.

“Als Dames met Pit organiseerden we op 26 december 2017 al ons eerste Feest van de Gastvrijheid in de Taste Lounge Suprima”, blikt woordvoerster Agnes Deman terug. “Dat bleek onmiddellijk een schot in de roos. Het bewijs bij uitstek dat er inderdaad hoge nood was aan dit initiatief. We zorgden toen voor een feestelijk menu met een verrassingspakket en een muzikaal optreden. In de jaren 2020 en 2021 moesten we, door de coronapandemie, veel van onze activiteiten uitstellen. De coronacrisis zorgde er dan ook voor dat veel mensen terug in de eenzaamheid geduwd werden. Toch probeerden we hen een hart onder de riem te steken door ze opnieuw een verrassingspakket te bezorgen. Ook kinderen die weinig hadden om naar uit te kijken, werden verwend. Ons valentijns-ontbijt, dat we altijd organiseren de zondag na Valentijn, barstte al snel uit zijn voegen. We moeten nu zelfs twee shifts voorzien. Ook voor ons eerste ribbetjesfeest, eind augustus, hadden we in een bomvolle zaal van het GC De Ster eigenlijk plaatsgebrek, waardoor we het jaar daarop uitweken naar de sporthal”, klinkt het. “In de eerder kalmere coronaperiode namen we tijd om te evalueren, te herbronnen. Een van de uiterlijke kenmerken daarvan is de keuze voor een kortere naam: Vrouwen met Durf. Het staat voor Vrouw-Vrijheid-Sterk en het klinkt ook beter. Om die verjaardag in de verf te zetten, trakteerden we al onze vrijwilligers onlangs met een ontbijt bij Caro’s Home. We zijn hen heel dankbaar.”

Gastvrijheid

“Onze volgende activiteit, het Feest van de Gastvrijheid, hebben we gepland op 29 december om 18.30 uur in Taste Lounge Suprima in de Fabriekweg. Het is een feest voor eenzamen en mensen die het moeilijk hebben. Op het programma staat een etentje en een optreden. Deze avond kost voor inwoners van groot-Ichtegem 10 euro per persoon. Mensen buiten de gemeente betalen 20 euro per persoon. Inschrijven vooraf is verplicht en kan bij de bestuursleden Agnes Deman (051 58 91 43), Ilse Goemaere (059 29 59 40), Annie Vanhercke (0474 60 33 78), Odette Deprez en Catherine Wallyn.”