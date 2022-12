Vrouw & Maatschappij gaat op kroegentocht in Harelbeke tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, strijdt op een originele manier tegen grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Dit gebeurt met een kroegentocht en een poster.

Met de actie wil V&M het barpersoneel in uitgaanslocaties sensibiliseren om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag. Een flirterige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden, iemand die al een glaasje te veel op heeft en geen grenzen meer kan inschatten of een luidruchtige klant die de andere aanwezigen intimideert. “Voor horecapersoneel is het niet eenvoudig om te reageren. Daarom ontwikkelde Vrouw & Maatschappij een poster waarop stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je de sfeer aangenaam kan houden in je etablissement. Met de poster wil de vrouwenbeweging in de eerste plaats handelingsverlegenheid bij horecapersoneel tegengaan en hen ondersteunen om gepast op te treden bij grensoverschrijdend gedrag. “En dat is nodig, want vrouwen voelen zich nog te vaak onveilig in het uitgaansleven”, zegt Lynn Callewaert.

Spiking in opmars

Zo’n jaar geleden werd de omvang van dat probleem pijnlijk duidelijk met de virtuele beweging rond #balancetonbar. “Het regende getuigenissen, onder andere van vrouwen die slachtoffer werden van aanranding en verkrachting na spiking. Ook dat fenomeen, waarbij de dader ongemerkt drugs toevoegt aan het drankje van het slachtoffer om deze te verdoven, is in opmars. In België zijn er jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrachting na spiking”, duidt voorzitter Martine Deceuninck. Toch blijkt dit cijfer een enorme onderschatting, aangezien 90 procent van de slachtoffers van verkrachting geen aangifte doet bij de politie. “Daarom is barpersoneel vaak het eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag. Daadkrachtig en geëngageerd personeel kan een groot verschil betekenen voor het veiligheidsgevoel van het cliënteel.” Om dat engagement in de kijker te zetten, kwam V&M met een engagementsverklaring voor de horeca die klanten duidelijk maakt dat er werk wordt gemaakt van het probleem. Op die manier hoopt Vrouw & Maatschappij ook om cafés en bars een duwtje in de rug te geven bij het uitstippelen van een beleid.