Vriendenkring brandweer smult ‘Kibberip’

De Vriendenkring Brandweerpost Staden organiseert op zaterdag 25 maart het traditionele eetfestijn ‘Kibberip’. “Op ons eetfestijn kunnen volwassenen genieten van ribbetjes of van een halve kip”, weet woordvoerder Koen Bruneel.

“We hebben ook gezorgd voor een vegetarisch alternatief onder de vorm van 4 kaaskroketten. Voor kinderen hebben we 2 frikandellen voorzien. Ook voor hen is er een veggie alternatief. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen 12 euro. “Kaarten zijn bij de manschappen te verkrijgen. De opbrengst van gaat naar de Vriendenkring waarmee we activiteiten opzetten die verband houden met ons gezinsleven. Zo wordt er iets georganiseerd rond Sinterklaas en Pasen en doen we ook uitstappen.” Afspraak tussen 18.30 tot 21 uur in Het SWOK. Op de foto vooraan Christophe Ghesquière en Kris Pype, achteraan: Steven Platteeuw, Benny Deleu, Thijs Degryse en Koen Bruneel. (BCH/foto JCR)