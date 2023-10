Vriendengroep De Thermospulle bestaat 25 jaar: “Roots liggen bij de scouts”

Naar aanleiding van hun zilveren jubileum werden de leden van De Thermospulle op het stadhuis ontvangen. Ze werden begeleid door Muziekske Dust, wat van dorst komt.

“De roots liggen bij de scoutsleiders die hun termijn bij de jeugd hadden volbracht en zogezegd in een zwart gat vielen. Dit wilden ze opvullen door een clubje op te richten, waarin ze met vrienden gezamenlijke activiteiten konden organiseren, nu niet meer in korte broek”, aldus oud-lid Jean-Pierre Vercruysse. Op 18 september 1998 ging de eerste officiële vergadering van start en werden enkele spelregels vastgelegd. Het lidgeld was 500 BEF. De leden moesten 21 jaar oud zijn of reeds werken, geen militairen in de club.

Aanspreekpunt

“Er werd een aanspreekpunt verkozen, want voorzitter klonk te oubollig”, zegt voorzitter Pieter Mulleman. “Enkele activiteiten werden voorgesteld: natuurbezoek De Gavers, Karoake, fietstocht, vissen. Voor de naamkeuze haalde De Thermospulle het van ‘NV De Reisduif’ omdat we geen toeristenclub zijn, maar ook omwille van de betekenis van een thermoskan. Je ervaart de warmte van de club, de vriendschap en ‘pulle’ komt van pullen, eentje drinken, wat altijd mag met mate en maten. Ook werd vastgelegd dat er altijd in september een startvergadering is en eind januari een tussentijdse evaluatie.”

“Thermospulle is goeie omschrijving voor de warmte binnen de club”

In die 25 jaar is er veel gebeurd. “Enkele uitzonderlijke activiteiten staan in ons geheugen gegrift: vissen op zee, een autozoektocht, een basketbalwedstrijd tegen BC Dames Wevelgem, een uitgewaaide dropping, wijnproefavonden, speleologie-initiaties, worstenkaarting, te veel om alles op te noemen”, vervolgt de voorzitter.

Hoogdag

Momenteel zijn er 25 leden, maar in het verleden waren ooit 39 personen lid. “Laat ons uitgelezen vandaag positief zijn en verder genieten op jullie hoogdag. Wij van het stadsbestuur zijn uiterst gelukkig te mogen ervaren dat er in onze stad nog zo’n vereniging floreert. Een rijk en goed gevuld verenigingsleven is immers de graadmeter voor een goed en ontspannen sociaal georiënteerd”, aldus schepen Francis Pattyn tijdens de ontvangst op het stadhuis.

“Corona heeft het niet makkelijk gemaakt voor onze verenigingen, velen worstelen om terug op volle toeren te draaien en zijn op zoek naar vers bloed, maar ik zie vandaag een grote gemotiveerde bende. Jullie mogen werkelijk trots zijn op jullie vereniging.”