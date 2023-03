Vrienden Roeselaarse Carré Francais houden herdenking voor Camiel Thomas

Aan de gedenksteen van de Franse bevrijders langs de Infanteriestraat in Roeselare hielden de Vrienden Roeselaarse Carré Francais (VRCF) en de Okanleerlingen vrijdagmiddag een opmerkelijke herdenking. Centraal stond Roeselarenaar Camiel Thomas, die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog als verkenner voor de Fransen wist te onderscheiden en zo meehielp aan de bevrijding van Roeselare.

De in 2020 opgerichte vereniging Vrienden Roeselaarse Carré Francais probeert aan de hand van onder andere herdenkingen zowel jongeren als ouderen te sensibiliseren om de gruwelen van de oorlogen nooit te vergeten. De voorbije periode werden anderstalige jongeren uit de Roeselaarse Okan-klassen betrokken. Aan de gedenksteen in de Infanteriestraat brachten onder andere de 15-jarige uit Afghanistan afkomstige Subhannullah en de 12-jarige Poolse jongen Kevin, die sinds vorig jaar in ons land verblijft, getuigenissen over hoe ze in ons land terecht kwamen. Zij leerden inmiddels ook het verhaal kennen van Camiel Thomas, de Roeselarenaar die zich wist te onderscheiden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Camiel Thomas stond in Roeselare vooral gekend als de ‘veloschoenmaker’ en gewezen wielrenner. In Frankrijk wordt hij echter als een held beschouwd voor zijn inbreng tijdens WOI. Camiel maakte als verkenner deel uit van de Franse troepen. Als renner kende hij vele kleine landwegen die naar Roeselare leidden waardoor de Franse troepen sneller konden oprukken. De Fransen bekroonden hem in december 1918 met het Croix de Guerre, het Franse ereteken. “Nu zoveel jaar later staan we hier en voelen we ons vereerd en verheugd dat Camiel erkenning krijgt voor wat hij deed in 1918. Tijdens de Wereldoorlogen waren er veel helden, ik zou zelf zeggen dat alle soldaten helden zijn, in gelijk welke oorlog”, aldus Camiel’s kleindochter Aline. Zij woonde vrijdag de herdenkingsplechtigheid bij en zag hoe nabij de gedenksteen een bord ingehuldigd werd met daarop uitleg over Camiel en de bevrijding van Roeselare. “Ik zie Camiel niet als dè held, maar wel als symbool voor alle helden, alle soldaten uit Roeselare die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front vochten”, aldus Aline.