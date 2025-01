Vrienden organiseren groots petanquetornooi: “Een dj zorgt voor muziek en er is ook een afterparty”

Basiel Sinnesael, Robbe Fabry en Mathias Piceu pakken op zondag 1 juni opnieuw uit met een groots petanquetornooi, een evenement dat na de coronacrisis ontstaan is. “Met nog meer beleving”, aldus de vrienden die de komende jaren hun evenement verder willen uitbouwen.

Net na de coronacrisis speelden Roeselarenaars Basiel Sinnesael, Robbe Fabry en Mathias Piceu met het idee om een voor iedereen toegankelijk evenement te organiseren. “Er was één voorwaarde. Het moest iets met veel nadars zijn”, lachen de vrienden. Onder de noemer ‘Nadar Events’ organiseerden de drie een petanquetornooi nabij de tennisvelden van TC Isis in Izegem.

Het evenement werd een succes waarna het petanquetornooi verhuisde naar de velden nabij het zwembad van Moorslede. “Inmiddels zijn we al enkele edities verder en merken we dat het concept aanslaat. Vorig jaar waren we in een mum van tijd uitverkocht.”

Inschrijvingen

Het petanquetornooi van Nadar Events is meer dan de balletjes gooien alleen. “Een dj zorgt voor muziek en er is ook een afterparty. Elke ploeg telt drie spelers. Voor honderd euro per team geniet met ’s morgens van een ontbijt en zijn er ’s middags frietjes met drie stukken vlees per persoon.” De inschrijvingen voor de editie van zondag 1 juni gaan op woensdag 29 januari van start.

Tweedaags event

“We verwachten dat het ook dit jaar voor de ‘rappe’ zal zijn. De voorbije jaren toonde jong en oud interesse in ons evenement.” De vrienden denken er dan ook aan om in de toekomst hun petanquetornooi groter aan te pakken. “Er zijn maar weinig locaties zoals Moorslede waar er zoveel banen samen liggen. We krijgen hier ook veel steun van het gemeentebestuur, de medewerkers uit G. C. De Bunder en van de uitbaters van het zwembad. Anderzijds is het moeilijk om hier nog te groeien”, klinkt het. “Misschien moeten we overwegen om in de toekomst mobiele banen te huren en een grote locatie in te palmen. Ook uitbreiden naar een tweedaagse behoort misschien wel tot de mogelijkheden.”

Info: De sociale media van Nadar Events.