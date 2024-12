Vrienden Jean-Pierre en Eric zijn 60 jaar lid van Sint-Cecilia

Wat een unicum! Twee goede Rumbeekse vrienden, Jean-Pierre Vandecappelle en Eric Huvaere, zijn beide onafgebroken 60 jaar lid van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia in Rumbeke.

“Ik ben als 12-jarige knaap door mijn grootvader Jozef Pattyn bij de harmonie gekomen”, vertelt Jean-Pierre. Hij speelde piston en ik dan ook. Vanaf dan volgde ik de solfège en trompet in de Roeselaarse muziekschool en behaalde er de middelbare graad. Mijn vader Etienne was als bestuurslid nauw betrokken bij de harmonie, zo ook mijn broer José en enkele familieleden. Naast de wekelijkse repetities, ik heb er weinig gemist, oefende ik vaak thuis. Daarnaast ben ik in de harmonie één van vele duiveltjes-doet-al, ik zet immers alles klaar voor de repetitie op dinsdagavond in OCARbis: de pupitres, het slagwerk, de stoelen, noem maar op. Op alle edities van de New Year Proms heb ik met hart en ziel meegespeeld en enorm genoten van de vijfjaarlijkse edities met telkens een gastvedette: Jo Lemaire, Paul Michiels, Belle Perez en straks met Peter Vanlaet.

kampioenenvieringen

“Als 9-jarige ben ik via mijn vader Georges, hij speelde saxofoon, in de harmonie gerold”, vult Eric aan. Ik volgde vier jaar muziekschool met klarinet als instrument en vele jaren later slagwerk met wijlen Noël Declercq als fantastische leermeester. Samen met Jean-Pierre was ik ook spelend lid van het goed gekende en toen veel gevraagde klein muziekje, dat nu niet meer bestaat. We verzorgden muzikaal allerhande kampioenenvieringen van kaarters-, vogelpik- en bolderclubs en dikwijls ook tiroler bals in aangepaste kledij, dat was een mooie tijd”, mijmert Eric.

Ook Eric was steeds van de partij op de jaarlijkse New Year Proms, alleen de laatste heeft hij spijtig genoeg moeten missen door een ernstige val begin januari van dit jaar. Beide kijken verlangend uit naar de dertigste editie van New Year Proms op zaterdag 18 januari in de RISTA (tennishal in de Wervikhovestraat te Rumbeke) met Peter Vanlaet van Mama’s Jasje als muzikale gastvedette. (AD)

Wie nog een ticket (25 euro) wil voor de Proms zal er snel bij moeten zijn, de verkoop loopt als een trein. Fysiek te koop in ‘t Casteelken of via newyearproms@gmail.com.