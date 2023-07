Voorzitterswissel bij Neos Heule: Carine Ghekiere volgt Eddy Becquaert op

Neos Heule krijgt een gedeeltelijk vernieuwd bestuur. Na 12 jaar geeft Eddy Becquaert als voorzitter de fakkel door aan Carine Ghekiere, terwijl Anne Mie Bossuyt de secretariaatsfunctie overneemt van Lieven Hanssens. Daarnaast zijn er nog enkele bestuurswijzigingen.

Neos staat voor ‘Netwerk van Ondernemende Senioren’. Het is sinds 2005 de hedendaagsere benaming voor het vroegere CRM (Christelijke Rustende Middenstanders, nadien Club van Rustende Middenstanders). Neos richt zich vooral tot actieve 55-plussers.

Neos Heule bestaat nu 54 jaar en Eddy Becquaert was nog maar de vierde voorzitter na Jean Vandenbussche, André Van Houdenhove en Johan Stubbe.

Op een recente barbecue werd de vernieuwde bestuursploeg voorgesteld, waarbij Eddy Becquaert het voorzitterschap doorgaf aan Carine Ghekiere. “Ik heb in de voorbije 12 jaar als voorzitter altijd kunnen rekenen op een sterke en gemotiveerde ploeg bestuursleden, vrijwilligers met een hart voor Neos”, zegt de gepensioneerde landmeter-expert. “Ik hoop dat mijn opvolgster op hetzelfde enthousiasme zal mogen rekenen.” Eddy wordt nu samen met Kristien Chielens ondervoorzitter.

Warme sfeer

De nieuwe voorzitster Carine Ghekiere is ook echt nieuw. Tot vorig jaar was ze zelfs nog geen gewoon lid. “Ik ben net als mijn voorganger fervent bergwandelaar en zo kennen we elkaar. Eddy vertelde mij dat Neos op zoek was naar vernieuwing. Ik ben sinds enkele jaren met pensioen en zag dat wel zitten. Ik deed wel wat vrijwilligerswerk bij de ombudsdienst van AZ Groeninge, met de vier kleinkinderen als plan B, maar dit zie ik toch als een uitdaging met veel sociaal contact. Het is wel snel gegaan, ik werd pas in september lid en ben nu al voorzitter… Het is mijn ambitie om Neos Heule voort op de kaart te zetten door de aanwerving van nieuwe leden. Het DNA van Neos Heule draait rond het samenbrengen van mensen in een warme sfeer van ontmoeting, genieten, gezelligheid en vriendschap.”

Carine Ghekiere (65) heeft er een carrière van 42 jaar op zitten in de banksector in Brussel, bij Ippa (dat opging in Axa). Ze begon als analist en klom op tot senior kredietmanager voor Axa sector Zuid. Zij woont in de Heirweg in Heule-Watermolen en is de weduwe van Bernard Parmentier, die in 2020 overleden is.

Er zijn nog enkele wijzigingen. Noël Cottenie en Agnes Allegaert verlaten het bestuur. Ook Geert Bogaert, die 12 jaar ondervoorzitter was, zet een stap terug. Naast voorzitter Carine Ghekiere zijn de nieuwe secretaris Anne Mie Bossuyt en haar man Yves Mortier en José Ottevaere nieuwe bestuursleden. (Noël Maes)