Voetbalclub Rekkem Sport neemt bokshandschoen op: “Velden zijn onbruikbaar”

Een bijzonder aparte situatie in de bokszaal van Boxing Team Respect uit Lauwe deze week. Van de normale leden, zowel recreanten als competitie boksers, was geen spoor te bekennen. Het waren de leden van voetbalploeg Rekkem Sport die voor de gelegenheid bokshandschoenen aantrokken. “Heel wat spelers hadden de dag nadien last van erg pijnlijke armen”, lacht Filip Spillier van de voetbalploeg.

Van dribbelen en het geven van de perfecte assist tot het ontwijken en het uitdelen van een ‘directe rechtse’. Voor een 15-tal spelers van de Rekkemse voetbalploeg was het dinsdag een complete aanpassing wanneer ze voor het eerst niet op het grasveld maar in een boksring moesten verschijnen.

“Mijn buurman bokst en zo is de bal spreekwoordelijk aan het rollen gegaan”, vertelt Filip Spillier. “Op dit moment liggen de velden er bijna onbruikbaar bij. Alles is doorweekt, de grond is drassig en we kunnen er niet op spelen. Conditietraining beperkt zich dan in vele gevallen ook tot rondjes lopen. Uiteindelijk moet je op een moment durven afwisselen, want we kunnen niet eeuwig rond het veld blijven lopen natuurlijk.”

Fysieke conditie

De keuze voor een bokstraining, waar contact de norm is, is niet meteen de meest logische voor sportmensen waar contact vermeden moet worden. “Maar abnormaal is het dan ook weer niet”, pikt Filip meteen in.

“Het is om te beginnen een meer dan welgekomen afwisseling voor onze spelers, die tijdens het slechte weer toch hun fysieke conditie willen onderhouden. Daarnaast leren ze tijdens een boksles ook om andere spieren te gebruiken. Daags na de bokstraining hoorde ik al dat een paar van onze spelers last hadden van pijnlijke armen want die worden tijdens het boksen natuurlijk erg veel gebruikt.”

“Het was ook een erg leerrijke ervaring, want we hadden er geen idee van dat deze gevechtsport zo intensief kon zijn. Schrik dat we plots spelers kwijt gaan zijn omdat ze hun voetbalschoenen gaan omruilen voor bokshandschoenen, heb ik dan weer niet. Al hebben we iedereen wel duidelijk gemaakt dat wat je daar leert, niet kunt gaan toepassen op het voetbalveld.”

Unieke uitwisseling

Voor Diego Amerlinck en Lieven Vervaeke, de twee drijvende krachten achter de boksclub, was het ook een fijne kennismaking met een andere sportieve wereld. “Natuurlijk waren het intensieve uren maar iedereen had vooral veel plezier”, klonk het vanuit de bokszaal.

“Meer nog dan het sportieve karakter van deze unieke uitwisseling, is het vooral het regionale aspect dat belangrijk was. Sportclubs uit de streek, ongeacht de discipline waarin ze actief zijn, kunnen op die manier een zekere meerwaarde bieden voor elkaar. Het is niet de bedoeling om morgen een voetballer tegen een profbokser te laten kampen maar als we elkaar fysiek kunnen ondersteunen, dan is dat voor iedereen mooi meegenomen.”

(CL)