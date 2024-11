Voetbalclub organiseert eerste koppeldartstornooi

Het bestuur van VV Koekelare organiseert voor de eerste maal een koppeldartstornooi. Dat zal plaatsvinden op 4 januari 2025 in zaal De Regenboog.

Jeugdvoorzitter Wim Logghe (45) licht toe: “De deuren gaan open om 9.30 uur en je kunt aanmelden tot 10.15 uur. Om 11 uur starten we met de poules, waarna de A- en B-rondes volgen. De prijzenpot bedraagt maar liefst 1.500 euro. Er is ook een G-dartsstand voorzien.”

“We doen regelmatig evenementen, maar dit is een primeur. Wij doen dat om onze club financieel gezond te houden. Initiatieven zoals een wafelverkoop, eetfestijn, optreden LunAcoustic, Schijt je rijk en een tornooi genereren inkomsten om van alles te bekostigen.”

Vrijwilligers

De jeugdvoorzitter benadrukt ook het belang van sponsors en vrijwilligers: “We zijn onze sponsors enorm dankbaar want zonder hun bijdrage zou veel van onze werking in de club niet mogelijk zijn. Ook onze medewerkers, van kantinepersoneel tot trainers en afgevaardigden, zijn onmisbaar voor het welslagen van onze evenementen. We zorgen binnen het bestuur voor een goede taakverdeling, zodat het werk voor iedereen haalbaar blijft. De meeste van ons combineren deze engagementen namelijk met een drukke job en gezinsleven. Wie zich graag wil inzetten voor een functie binnen de club is altijd welkom om contact op te nemen”, zegt Wim.

Jeugd

VV Koekelare blijft zich inzetten voor haar teams, met bijzondere aandacht voor de jeugd. Naast de fanionploeg, bijzondere reserven en B-ploeg, lanceerde de club dit seizoen een U21-ploeg om jongeren een goede voorbereiding te geven voor de overstap naar de eerste ploeg.

“De stap van U17 naar de reserven was vaak te groot, vandaar dat we de U21 in het leven hebben geroepen. Zo hebben we nu een duidelijke ladder van jeugdploeg tot fanions”, besluit Wim.

Voor 20 euro per koppel kunnen deelnemers zich inschrijven door het bedrag over te maken op de rekening van VV Koekelare (BE95 8508 2372 0358)met vermelding van ‘darts’ en de teamnaam.