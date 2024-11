Vlaamse schuttersgilde Willem Tell huldigt sire en baljuw

De Vlaamse schuttersgilde Willem Tell organiseert haar schietingen op de liggende wip in de polyvalente bovenzaal van het voetbalstadion De Velodroom aan de Bruggestraat. Zopas had de sireschieting plaats. Die werd een succes voor hoofdman Koenraad Bruneel, want hij schoot de hoofdvogel af en mag zich een jaar lang sire noemen. De titel van baljuw ging naar Miguel Declerck. De schuttersvereniging telt een 25-tal leden en houdt haar schietingen op woensdagavond van 19 tot 21.30 uur. Nieuwe leden worden welkom geheten en kunnen vrijblijvend een schieting bijwonen. Voor alle verdere inlichtingen: griffier Evelien Neyt, willemtell.torhout@gmail.com. Op de foto de sire, de baljuw en een ruime delegatie van de overige leden van de bloeiende club. (foto JS)