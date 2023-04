Visser Steve Salomez heeft Vlaamse titels op zijn palmares: “De hengelaars in Ieper hebben echt afgezien”

Hoe is het met het visbestand in Ieper? De meest geschikte persoon om die vraag aan te stellen is Steve Salomez van De Wedstrijdvisser. Niet alleen hengelt hij al heel zijn leven aan de oevers van de vestingen en de vaart, hij zet zich ook actief in om de Ieperse vissen te beschermen tegen de overvloed aan aalscholvers en vervuiling.

Als we aan Steve Salomez (59) vragen om af te spreken op zijn favoriete hengelplek, dan twijfelt hij geen seconde. “De Majoorgracht bij de brug naar ’t Eilandje. Ik ben hier op de vestingen opgegroeid. We woonden in de Ligywijk, maar ik zat hele dagen aan het water. Via mijn moeder kwam ik in contact met de hengelsport. Haar vader was een fervent visser en zij wilde dat doorgeven aan haar zonen. Zo geraakte ik bij hengelclub De Lustige Lijnvisser, dat toen nog zij lokaal had in café De Jager bij de Rijselpoort. Maar bij de aanleg van het rondpunt is dat café verdwenen.”

Was je meteen verknocht aan het vissen?

“Zeker, voor heel mijn leven. Waarom? Gewoon buiten zitten… Of ze nu bijten of niet. En liefst in groep, tijdens wedstrijden. En ook het liefst in de natuur. Je hebt nu veel commerciële vijvers met massa’s vis, maar dat doe ik niet graag. Ik ga liever vissen in de vaart of aan de vestingen. Het liefst vis ik op voorn of rotsjes zoals we in Ieper zeggen.”

Hoe gaat het met de vissen in de Ieperse wateren?

“In de jaren tachtig was er enorm veel vervuiling. Het is dan merkelijk beter geworden, maar daarna hadden we weer een heel slecht moment door verkeerd bestuur vanuit de politiek. Sinds een jaar of vier is het weer beter. Schepen Valentijn Despeghel heeft veel gedaan voor de kwaliteit van het water. Het was nodig, want de hengelaars in Ieper hebben echt afgezien. Er zat geen vis meer. En tegen dat je dat weer goed krijgt… Het is veel gemakkelijker om iets kapot te maken dan iets op te bouwen.”

Welke bedreigingen zijn er voor de vis in onze waterlopen?

“We hadden grote problemen met de aalscholver. Omdat er zoveel overhangende bomen verdwenen, was er geen beschutting meer. Nu hebben we onder water kooien gelegd waar de vissen kunnen schuilen. Ik begrijp dat die vogels bij de natuur horen, maar als je er te veel hebt… We hebben een heel grote broedplaats van aalscholvers aan de Blankaart, een van de grootste van West-Europa. Toch gaat het achteruit met die vogel, net omdat er minder vis is. Ooit zal het stabiliseren, maar het moet een beetje redelijk blijven. Op sommige plekken hadden we hier 200 à 300 van die vogels.”

Hoe zit het met de waterkwaliteit?

“De vaart (Kanaal Ieper-IJzer, red.) is kapot. Huishoudelijk afval, industrie… Het is er allemaal in gelopen. In oktober gaat de Vlaamse Waterweg normaal beginnen baggeren. Het probleem met de vaart is dat het niet bevaarbaar is. Mocht er één bedrijf op de industriezone geweest zijn dat wilde werken over het water, dan was het onmiddellijk opgelost. Maar ieder jaar honderden kilo’s dode vis moeten opscheppen, je zou er moedeloos van worden…”

Hoe zit het met de biodiversiteit? Zitten er hier zeldzame vissen?

“Niet echt. De laatste jaren duiken er wel vissen op uit tuinvijvers die hier eigenlijk niet thuishoren, zoals steur en meerval. Dat is wel spijtig, want ze verdringen de inheemse vissen. De meerval bijvoorbeeld wordt heel groot en eet veel vis. Een jaar of drie geleden ving men meervallen van 40 à 45 centimeter. Waarschijnlijk zijn die al gegroeid tot een meter. Blijkbaar plant zich dat ook snel voort. Het zou in de toekomst wel eens een groter probleem kunnen worden. De snoekbaars is zo goed als uitgestorven hier en sommige soorten, zoals de paling, zijn aanzienlijk verminderd. De rest doet het steeds beter. In de vestingen zit een mooi karperbestand. We hebben ooit van Stad Ieper meer dan 500 karpers mogen uitzetten en die zitten nu aan 15 à 20 kilo.”

Doe je nog veel mee aan wedstrijden?

“Iedere week. We hebben met De Wedstrijdvisser een club van 45 leden waarmee we vissen op de IJzer, maar ik doe ook mee aan wedstrijden buiten de provincie. Zo ben ik de enige die het Vlaams kampioenschap heeft gewonnen, zowel met de vaste stok als met de feeder. De laatste jaren nemen we ook met een zevental mensen deel aan een wedstrijd in Engeland en daar ben ik vorig jaar negende geworden. En dat tegen allemaal beroepsvissers!”

Welke mensen krijg je allemaal over de vloer in je winkel?

“Ik heb klanten van over heel Europa voor mijn lokvoeders. Drie dagen per week ben ik voltijds bezig met die lokvoeders te bereiden. En dat is ook allemaal hier begonnen aan de vestingen. Ik zag dat bepaalde vissers meer vingen dan anderen omdat ze een beetje vanille bij hun lokaas deden. Ondertussen maak ik dertig à veertig producten zelf, die geschikt zijn naargelang de plaats, de diepte of de stroming. We krijgen ook drie keer per jaar controle van FAVV omdat je niet zomaar alles in het water mag gooien.”

Omdat mensen de vissen die ze vangen opeten?

“We vragen al jaren om dat niet meer te doen. Het is al veel verbeterd, maar vroeger aten ze alles. Mocht het water nog 100 procent proper zijn, zou ik het nog een beetje begrijpen. Maar nu zou ik toch geen enkele vis opeten uit onze wateren.”