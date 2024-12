Vinkenvereniging Komzangers uit Wevelgem huldigt kampioenen in De Velodroom in Sint-Eloois-Winkel

De Komzangers zijn een jonge vinkenvereniging die twee jaar geleden het levenslicht zag en waarvan de bestuursleden uit Sint-Eloois-Winkel, Wevelgem en Gullegem komen.

Winkelnaar Frank Demyttenaere is voorzitter, de naam Komzangers verwijst naar de zwemkom in Wevelgem waar de vereniging de thuisbasis heeft. De zettingen vinden plaats op de parking. Café Cameo doet dienst als bijlokaal. Er werden het afgelopen seizoen 22 zettingen gehouden met gemiddeld bijna 35 vinken aan de start. Philip Fieux (2.218 liedjes over zes zettingen) is koning, eerste kampioen is Alain Vandemeulebroecke (2.048 liedjes), Frank Demyttenaere is kampioen 40 procent. Het kampioensfeest vond plaats in De Velodroom in Sint-Eloois-Winkel.